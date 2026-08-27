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Santa Fe acaba el sueño continental de River y agrava la crisis del equipo de Coudet

Una dramática serie de penales en el Estadio Monumental, por la Copa Sudamericana, agudiza el mal momento de River Plate

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Por AFP

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Nicolás Otamendi, de River Plate, disputa el balón con el uruguayo de Independiente Franco Fagundez, durante el duelo por la Copa Sudamericana en el estadio Monumental.
Nicolás Otamendi, de River Plate, disputa el balón con el uruguayo de Independiente Franco Fagundez, durante el duelo por la Copa Sudamericana en el estadio Monumental. (JUAN MABROMATA/AFP)







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