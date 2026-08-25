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Los cuartos de la Sudamericana: el objetivo de River para acabar con su crisis

River Plate enfrenta una racha de malos resultados este semestre, pero la Copa Sudamericana puede ser su primera tabla de salvación

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Por AFP
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Los jugadores del River Plate reaccionan tras el partido del fin de semana ante Vélez Sarsfield, un empate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.
Los jugadores del River Plate reaccionan tras el partido del fin de semana ante Vélez Sarsfield, un empate en el estadio Monumental de Buenos Aires. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)







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