Los cuartos de la Sudamericana: el objetivo de River para acabar con su crisis

Los jugadores del River Plate reaccionan tras el partido del fin de semana ante Vélez Sarsfield, un empate en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Buenos Aires, Argentina. Sumido en una profunda crisis y con una sola victoria en ocho partidos jugados en el segundo semestre, River Plate tiene el miércoles la ocasión ideal para cambiar su presente: la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante el Independiente Santa Fe.

El Millonario recibe al Cardenal colombiano en el estadio Monumental, en Buenos Aires, desde las 9:30 p. m. locales (6:30 p. m. de Costa Rica), tras conseguir un empate sin goles hace una semana en Bogotá en un partido en el que el local estrelló tres tiros en los palos y mereció la victoria.

El vencedor de esta serie, que se inició una semana después de las otras siete de octavos debido al terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, jugará en cuartos de final el mes que viene contra el Vasco Da Gama, que eliminó al Olimpia de Paraguay al golearlo 4-1 en Asunción.

Aferrado a la Sudamericana

La Copa Sudamericana es el salvavidas del que se quiere agarrar el entrenador Eduardo Coudet para salvar un año hasta ahora nefasto y que lo tiene en la cuerda floja, tras reemplazar en marzo al histórico Marcelo Gallardo.

Diez días atrás, 16 de agosto, el Millonario cortó la peor racha de derrotas en torneos domésticas de su historia, seis consecutivas, al vencer a Argentinos Juniors en la quinta fecha del torneo Clausura.

Pero tras ese triunfo, el Millonario volvió a las andadas. Apenas logró sacar una igualdad ante el Santa Fe y este fin de semana desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez Sarsfield y terminó igualando 2-2.

De hecho, River está penúltimo (decimocuarto lugar) en el Grupo B del torneo Clausura, con cuatro puntos en seis partidos jugados, muy lejos de la zona de clasificación a octavos.

El decepcionante empate ante Vélez hizo explotar a los hinchas millonarios, que exigieron “que en la copa, cueste lo que cueste, en la copa tenemos que ganar” para luego despedir con una sonora silbatina al equipo.

La esperanza colombiana

El Santa Fe, por su lado, se aferra a la oportunidad de dar un batacazo histórico en el Monumental. Para ello, deberá mejorar de cara al gol.

“Si no generáramos situaciones sí estaría preocupado”, consideró su entrenador, el uruguayo Pablo Repetto.

Por su parte, Eduardo Méndez, el presidente del equipo bogotano, se mostró optimista de cara a la revancha.

“Vamos a Buenos Aires a jugar para ganar. El equipo está preparado para eso, va a competir. Nosotros debimos y pudimos haber ganado (en Bogotá)”, afirmó al medio argentino TyC Sports.

El miércoles en el estadio Monumental será la hora de la verdad.