Vea la violenta pelea entre la barra brava de River Plate

Aficionados de River Plate despliegan una bandera gigante en el Estadio Monumental de Buenos Aires antes de un partido de la Copa Libertadores.

El pasado viernes 14 de agosto en el Hipódromo de San Isidro, Argentina, se presentó una pelea entre aficionados que pertenecen a la barra brava de River Plate, conocida popularmente como Los Borrachos del Tablón.

Aunque no se sabe exactamente cuál fue el detonante del enfrentamiento, ya que han trascendido distintas versiones, en el video se aprecia a miembros de dos sectores distintos de la barra de River como protagonistas del hecho.

La pelea se dio luego de una jornada repleta de carreras en el Hipódromo, y los involucrados son personas relacionadas con el mundo de los caballos. Por un lado, estaba el grupo liderado por Mariano Manso, que es un reconocido preparador de equinos; mientras que del otro, estaban los liderados por los hermanos Mauro y Leandro Ferreras, cuya familia siempre ha estado ligada a la actividad.

Manso, cuya facción lideró la barra del millonario hasta la llegada de los Ferreras, aseguró que la trifulca se dio por motivos ajenos a los problemas internos de Los Borrachos del Tablón, y que en su lugar la polémica inició por el manejo que se le ha dado a los aportes que se realizan a la Asociación Gremial de Profesionales del Turf.

Pese a esta afirmación, desde el gremio de las carreras de caballos aseguraron que esto no es cierto y achacaron la pelea a los roces internos que existen desde hace años a lo interno de la barra de River.