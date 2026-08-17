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Vea la violenta pelea entre la barra brava de River Plate

Aficionados de River Plate protagonizaron una fuerte pelea en Argentina por disputas internas entre la barra

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Por Alejandro Cerdas
Aficionados de River Plate despliegan una bandera gigante en el Estadio Monumental de Buenos Aires antes de un partido de la Copa Libertadores.
Aficionados de River Plate despliegan una bandera gigante en el Estadio Monumental de Buenos Aires antes de un partido de la Copa Libertadores. (JUAN MANUEL BAEZ/NurPhoto via AFP)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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