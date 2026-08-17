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River Plate por fin ganó y rompe la peor racha negativa de su historia

La paciencia de los aficionados de River Plate estaba al límite con el mal momento del equipo, que este domingo se acordó de ganar

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Por AFP
Antes del partido ante Argentinos Juniors, los jugadores de River Plate mostraron una pancarta de apoyo a Colombia por el devastador terremoto del 10 de agosto.
Antes del partido ante Argentinos Juniors, los jugadores de River Plate mostraron una pancarta de apoyo a Colombia por el devastador terremoto del 10 de agosto. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)







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