River Plate por fin ganó y rompe la peor racha negativa de su historia

Antes del partido ante Argentinos Juniors, los jugadores de River Plate mostraron una pancarta de apoyo a Colombia por el devastador terremoto del 10 de agosto.

Buenos Aires, Argentina. River Plate rompió la peor racha de derrotas de su historia al vencer 2-0 este domingo a Argentinos Juniors, en un partido de la quinta fecha del torneo Clausura del fútbol argentino jugado en el Monumental de Buenos Aires.

El Millonario puso fin a una seguidilla de seis derrotas en fila en juegos de competiciones locales, cinco de ellas en liga y una en copa. No triunfaba desde el 16 de mayo, cuando venció 1-0 al Rosario Central de Ángel Di María en la semifinal del Apertura.

El mal andar tenía en la cuerda floja al entrenador Eduardo “Chacho” Coudet, muy presionado por los malos resultados de un club colosal que no gana un título desde 2023.

El defensa Gonzalo Montiel (36′), con una diana que además puso fin a 396 minutos sin que River anotara, y el atacante Ángel Correa (89′, de penal) dieron la primera victoria al cuadro de la banda roja cruzada en el Clausura 2026.

“Estoy contentísimo. Necesitábamos esta victoria. Fue una semana muy dura y complicada, pero de esto hay que salir trabajando y en silencio. Pudimos entrenarnos bien, y ahora no hay que sacar el pie del acelerador. Esto fue una merecida victoria”, destacó el capitán Nicolás Otamendi.

Debuta Almada

En River debutó el flamante refuerzo, Thiago Almada, cuyo traspaso desde Atlético de Madrid costó 23 millones de dólares, la cifra más alta pagada por un club argentino en el mercado de pases.

El mediocampista campeón del mundo con Argentina en 2022 y subcampeón mundial en 2026 fue titular y dejó el campo en el minuto 83.

La primera victoria del semestre llega en un momento oportuno para el Millonario, que el miércoles afrontará en Bogotá el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe.

Salir del último puesto

La última victoria de los millonarios -tanto en certámenes locales como foráneos- fue precisamente en el torneo internacional, el 27 de mayo, cuando superó al Blooming boliviano (3-0) en Buenos Aires.

Los tres puntos le sirven a River además para salir del último puesto en el Grupo B. Pero está aún muy lejos del ingreso a los playoffs, mientras que en la tabla anual sí recuperó terreno y aparece noveno entre 30 equipos, en zona de entrada a la Sudamericana 2027.