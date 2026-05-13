San Carlos toma una decisión que involucra a cuatro futbolistas de su plantilla

Wálter Centeno muesta una clara intención de darle más rodaje a los jóvenes y eso va de la mano con una medida que acaba de adoptar la Asociación Deportiva San Carlos.

El cuadro norteño emitió un comunicado en el que informa la renovación de los jugadores Gerardo Castillo, Osvaldo Rojas, Kendall Gómez y Abraham Carmona. Aquí encontrará todos los movimientos confirmados hasta ahora por clubes de Primera División.

Gerardo Castillo firmó su ligamen con “Los Toros del Norte” hasta el 2030. El defensor llegó a préstamo en el Clausura 2025 procedente de Fútbol Consultants. Según indicó el cuadro norteño, tras sus buenas actuaciones y consolidarse en la titularidad, pasa oficialmente a formar parte de la institución.

Osvaldo Rojas renovó hasta el 2028 luego de convertirse en una pieza clave en la columna vertebral del equipo durante el torneo anterior. Se trata de un futbolista formado en las ligas menores de los norteños.

Kendall Gómez también extendió su vínculo hasta el 2028. El joven futbolista, formado en la cantera de San Carlos, sumó minutos importantes en el Clausura 2026 y logró marcar su primer gol en la máxima categoría.

Mientras que Abraham Carmona continuará con el equipo hasta el 2028. Sobre él, San Carlos indicó que tras llegar este año al club, mostró una rápida adaptación, buen rendimiento y se ganó la confianza dentro del plantel.

“Estas renovaciones reflejan la confianza de la institución en jugadores jóvenes con proyección, comprometidos con el presente y futuro de ‘Los Toros’”, apuntó San Carlos en su comunicado.

Durante los últimos días, el equipo de Paté dio a conocer la salida de Cristopher Solano y Reggy Rivera; la renovación de contrato de Roberto Córdoba y la llegada de Jefferson Rivera y Juan Camilo Agualimpia (colombiano).