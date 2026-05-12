Puro Deporte

San Carlos ficha a un extranjero y amarra a otro jugador de la casa

San Carlos es uno de los clubes que ya están moviendo sus fichas para la próxima campaña

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Por Fanny Tayver Marín
San Carlos vs. Saprissa
San Carlos empieza a tomar decisiones importantes para el próximo torneo. (Rafael Pacheco Granados)







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San CarlosMovimientos de San Carlos
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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