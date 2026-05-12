San Carlos ficha a un extranjero y amarra a otro jugador de la casa

San Carlos empieza a tomar decisiones importantes para el próximo torneo.

San Carlos se encuentra en plena época de cambios y acaba de ejecutar dos movimientos más en su plantilla.

Los “Toros del Norte” anuncian la llegada de Juan Camilo Agualimpia, quien firmó su contrato por un año, para reforzar al equipo de Wálter Centeno en el Apertura 2026 y en el Clausura 2027.

Se trata de un extremo colombiano de 23 años, quien llega procedente de Jaguares de Chiapas, en el fútbol mexicano.

La nueva ficha de los norteños ha jugado en clubes de Colombia y México.

Según San Carlos, Juan Camilo Agualimpia “se destaca por su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva por las bandas”.

San Carlos anunció a Juan Camilo Agualimpia como su nuevo futbolista. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

Además, este club también dio a conocer la continuidad de Roberto Córdoba, un hombre de la casa. El capitán del equipo renovó su contrato hasta el Torneo de Clausura 2028.

Roberto Córdoba ahora tiene contrato con San Carlos hasta el Torneo de Clausura 2028. (Prensa San Carlos/AD San Carlos)

“Sancarleño de corazón, Roberto seguirá defendiendo con orgullo nuestros colores, aportando liderazo, compromiso y entrega dentro y fuera del terreno de juego.

”Además de compartir su experiencia con las nuevas generaciones de futbolistas del club. Nos llena de orgullo seguir contando con un referente de nuestra institución y de nuestro cantón”, apuntó San Carlos en un comunicado.

En los días previos a estos dos anuncios, el cuadro norteño anunció que Reggy Rivera y Cristopher Solano finalizaron su contrato con el club; mientras que ficharon al lateral derecho Jefferson Rivera.