Puro Deporte

‘Sabemos la posición en la que estamos’: Kenneth Vargas se sincera tras la derrota ante Saprissa

En su primer clásico, Kenneth Vargas se estrena con derrota ante Saprissa

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Clásico Saprissa vs Alajuelense.
Saprissa se llevó el clásico número 365 del torneo de Costa Rica. Aquí, Kenneth Vargas intenta superar a la zaga morada. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga Deportiva AlajuelenseDeportivo SaprissaKenneth Vargas
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.