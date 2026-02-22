‘Sabemos la posición en la que estamos’: Kenneth Vargas se sincera tras la derrota ante Saprissa

Saprissa se llevó el clásico número 365 del torneo de Costa Rica. Aquí, Kenneth Vargas intenta superar a la zaga morada.

Con la victoria 2-1 del Saprissa en el Clásico Nacional, el delantero de Alajuelense Kenneth Vargas habló con la prensa sobre la difícil situación del conjunto manudo.

“Sabemos la situación en la que estamos, sabíamos que ganar era vital hoy, lamentablemente no fue así, ahora hay que ser autocríticos, trabajar esta semana y preparar el próximo partido”. dijo Vargas todavía sobre la cancha del Ricardo Saprissa, en la llamada entrevista flash.

Además, se refirió a la experiencia de jugar por primera vez el Clásico Nacional, el cual sabe que es un “partido diferente”.

“El resultado no es lo que queríamos. Somos conscientes de lo que debemos hacer. El equipo está jugando bien, pero no se nos están dando los resultados. Somos conscientes de lo que está pasando, para tratar de revertirlo”, afirmó.

Con la derrota, Alajuelense baja a la sexta posición del torneo, con 9 puntos, detrás de Puntarenas con 11 puntos.

Mientras tanto, Saprissa escala al segundo puesto con 15 unidades, con un partido más que Herediano (16) y Cartaginés (13).