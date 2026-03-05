Sabalenka, número uno del tenis, anuncia su compromiso

Aryna Sabalenka, gran estrella del tenis, atiende a la prensa antes del Torneo Indian Wells que se disputa en California.

Indian Wells, California. El nuevo intento de Aryna Sabalenka por ganar su primer título en Indian Wells aún no ha comenzado, pero la número uno del tenis mundial tiene motivos para celebrar porque el martes anunció que se comprometió con su novio.

La noche antes del inicio del torneo WTA 1000 en el desierto de California, la bielorrusa dijo “sí” cuando el empresario brasileño Georgios Frangulis se arrodilló para pedirle matrimonio.

Luego ambos compartieron un beso en un romántico escenario lleno de flores y velas. La pareja publicó videos del momento en sus cuentas de Instagram; Sabalenka acompañó el suyo con el mensaje: “Tú y yo, para siempre”.

Sabalenka, que la noche de su compromiso llevaba pantalón jeans y una sencilla camiseta blanca, dijo que se habría arreglado más para la ocasión de haberlo sabido.

Al parecer, ya había dado un empujoncito a Frangulis en dirección al altar con sus declaraciones tras conquistar el título en Brisbane (WTA 500) en enero.

“Gracias a mi novio”, dijo durante la ceremonia de entrega del trofeo. “Espero poder llamarte algo distinto pronto, ¿verdad? Vamos a ponerte un poco más de presión, ¿sí?”, afirmó la bielorrusa, ganadora de cuatro torneos del Grand Slam.

Sabalenka, de 27 años, aparecía radiante en un video publicado el miércoles en la cuenta de Instagram de la WTA, luciendo su anillo de compromiso mientras paseaba por el Indian Wells Tennis Garden con su nueva cachorrita, una Cavalier King Charles Spaniel llamada Ash, en brazos.

En el siguiente video, Sabalenka comparte algunos detalles de su rutina de cuidado personal.