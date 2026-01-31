Puro Deporte

Rybakina se ‘gradúa’ en Australia con un segundo Grand Slam de tenis

Elena Rybakina de Kazajistán es la nueva reina del Abierto de Australia luego de imponerse en la final a la favorita, Aryna Sabalenka

Por AFP
La kazaja Elena Rybakina devuelve la pelota ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, durante la final del Abierto de Australia 2026.
La kazaja Elena Rybakina devuelve la pelota ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, durante la final del Abierto de Australia 2026. (IZHAR KHAN/AFP)







