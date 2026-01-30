Puro Deporte

Novak Djokovic enfrentará histórica final en Australia frente a Carlos Alcaraz

Novak Djokovic no juega una final de Grand Slam desde que perdió en Wimbledon en 2024

Por AFP
Serbia's Novak Djokovic celebrates victory over Italy's Jannik Sinner after their men's singles semi-final match on day thirteen of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 31, 2026. (Photo by IZHAR KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Novak Djokovic celebra su victoria ante el italiano Jannik Sinner en cinco sets. Ahora enfrentará en la final del Abierto de Australia al español Carlos Alcaraz. (IZHAR KHAN/AFP)







