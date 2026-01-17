Puro Deporte

A punto de iniciar el Abierto de Australia, Novak Djokovic se anima a hablar sobre su retiro

Todos se hacen la pregunta de cuándo se unirá el tenista Novak Djokovic a sus grandes rivales, Roger Federer y Rafa Nadal, ya retirados

Por AFP
El tenista serbio Novak Djokovic dio una conferencia de prensa en Melbourne antes del inicio del Abierto de Australia, donde habló de la posibilidad de su retiro.
El tenista serbio Novak Djokovic dio una conferencia de prensa en Melbourne antes del inicio del Abierto de Australia, donde habló de la posibilidad de su retiro. (DAVID GRAY/AFP)







TenisAbierto de AustraliaNovak Djokovic
