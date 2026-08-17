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Rodri llega a Barcelona para cumplir un ‘sueño’ con el Barça

El campeón de la Selección de España en el Mundial 2026 llega a Barcelona como uno de los fichajes más sonados del año

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Por AFP
Rodri Hernandez es el capitán de la Selección de España. Aquí, en un amistoso ante Egipto en marzo de este año, en Barcelona.
Rodri Hernandez es el capitán de la Selección de España. Aquí, en un amistoso ante Egipto en marzo de este año, en Barcelona. (GONGORA/NurPhoto via AFP)







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