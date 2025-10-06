Puro Deporte

River Plate volvió a descender y dos veces el mismo fin de semana: vea la increíble coincidencia

El nombre de River Plate volvió a estar asociado al descenso, y esta vez por partida doble

Por Esteban Valverde
River Plate de Paraguay y River Plate de Uruguay comparten algo más que el nombre: descendieron con pocas horas de diferencia.
River Plate de Paraguay y River Plate de Uruguay comparten algo más que el nombre: descendieron con pocas horas de diferencia. (Facebook River Plate/Facebook River Plate)







