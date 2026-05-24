Riquelme desafiará a Florentino Pérez en elecciones a presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez saluda a los aficionados antes de un partido del Real Madrid ante el Oviedo, el 14 de mayo en el Santiago Bernabéu.

Madrid, España. El empresario Enrique Riquelme se enfrentará por la presidencia del Real Madrid al actual mandatario Florentino Pérez, tras ser validada su candidatura este domingo por la Junta Electoral del club.

“Esta Junta Electoral adopta por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Proclamar válida la candidatura presentada por D. Enrique José Riquelme Vives”, informó el Real Madrid en un comunicado, precisando que la misma reúne “todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales”.

Los socios del Real Madrid tendrán que acudir a las urnas por primera vez en 20 años.

Las últimos comicios en el Real Madrid se celebraron en 2006, tras la dimisión con la que Florentino Pérez concluyó su primer mandato al frente del conjunto merengue.

El abogado Ramón Calderón se proclamó entonces presidente, en unas elecciones con cinco candidaturas.

Tras la dimisión de Calderón en enero 2009, sucedido sólo algunos meses por Vicente Boluda, Florentino Pérez volvió a tomar las riendas del equipo al ser el único candidato en las elecciones de junio de 2009.

Desde entonces, Pérez ha revalidado la presidencia sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025. Sin embargo, el desastre de la actual temporada -segunda consecutiva sin ganar títulos- obligó al jerarca de 79 años a convocar a elecciones.

Riquelme, de 37 años, ha trabajado a contrarreloj en los últimos días para poder formalizar su candidatura después de que el 12 de mayo Pérez anunciara de forma sorpresiva la convocatoria de elecciones.

El presidente merengue aseguraba dar así la oportunidad de presentarse a quien quisiera, aludiendo sin nombrarlo a Riquelme como “ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano”.

Un dardo dirigido a su ahora contrincante, empresario de las energías renovables y que ha pasado buena parte de su vida en América Latina.

Tras la validación de la candidatura de Riquelme, se iniciará el plazo para la campaña electoral y las elecciones, cuya fecha está todavía por fijarse en un plazo estimado de unos quince días.

Según algunos medios, la votación podría tener lugar el 7 de junio.