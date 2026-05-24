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Riquelme desafiará a Florentino Pérez en elecciones a presidencia del Real Madrid

El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, enfrentará oposición en las urnas luego del desastre en esta temporada

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Por AFP
Florentino Pérez saluda a los aficionados antes de un partido del Real Madrid ante el Oviedo, el 14 de mayo.
Florentino Pérez saluda a los aficionados antes de un partido del Real Madrid ante el Oviedo, el 14 de mayo en el Santiago Bernabéu. (GUILLERMO MARTINEZ/NurPhoto via AFP)







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