Florentino Pérez critica a la prensa y convoca elecciones para optar por la reelección

El presidente del Real Madrid, Forentino Pérez, durante la conferencia de prensa de este 12 de mayo.

Madrid, España. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este martes que va a convocar elecciones y presentarse a la reelección, por lo que descarta una dimisión tras una temporada sin títulos.

El poderoso dirigente, de 79 años, afirmó en una rueda de prensa que ha pedido “a la junta electoral que inicie el proceso electoral a la junta directiva” del club.

Pérez aseguró que buscará un nuevo mandato para hacer frente a una presunta “absurda campaña” contra el coloso madrileño, que el fin de semana cayó 2-0 ante el FC Barcelona, su eterno rival, y se despidió de cualquier chance de ganar la liga.

“No voy a dimitir”, dijo Pérez. “He tomado esta decisión porque se ha provocado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid”.

“Llevo 26 años aquí y ha sido una época maravillosa”, aseguró.

El presidente merengue denunció campañas periodísticas y de distintos sectores sociales contra el club, afirmando que se están aprovechando los malos resultados de la temporada para atacarlo personalmente.

“Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid”, sostuvo Pérez.

“Me presento para devolver el patrimonio a sus socios”, apuntó. “Si quiere venir alguien a presentarse, que no amague y que se presenten, pero que digan lo que van a hacer, cómo van a financiar”.

El dirigente arremetió contra la prensa, a la que acusa de elaborar campañas en contra del equipo. Fue especialmente crítico con el diario Abc, y hasta a aludió directamente a varios de sus periodistas. “Miren qué dos artículos escriben hoy, de una mujer que no sé si sabe o no de fútbol”, llegó a afirmar.

Pérez incluso dijo que iba a retirar la suscripción de ese diario. “Mi padre leía el Abc y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja del Abc por honrar a mi padre, que me lo agradecerá”, indicó el jerarca del equipo blanco.