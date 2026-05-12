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Florentino Pérez critica a la prensa y convoca elecciones para optar por la reelección

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, protagonizó una polémica conferencia de prensa donde anunció que buscará seguir en el cargo

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Por AFP
El presidente del Real Madrid, Forentino Pérez, durante la conferencia de prensa de este 12 de mayo.
El presidente del Real Madrid, Forentino Pérez, durante la conferencia de prensa de este 12 de mayo. (JAVIER SORIANO/AFP)







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