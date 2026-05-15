Revelan qué se dijo en el VAR al detectarse el gesto obsceno de Gerald Taylor (video)

Juan Gabriel Calderón expulsó a Gerald Taylor tras acatar la recomendación de ir al monitor que le hicieron sus compañeros desde la sala VOR.

Muchos echaban de menos que la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol revelara los audios y videos de las acciones polémicas del fútbol nacional analizadas en el VAR, porque la última vez que se hizo fue en la jornada 17 del Torneo de Clausura 2026.

Pero este viernes se retomó esa práctica y la acción elegida del partido de ida de la final de segunda ronda entre Saprissa y Herediano fue la ocurrida en el minuto 47, con la revisión de una posible roja.

Hasta los árbitros en la sala VOR se sorprendieron cuando chequearon las tomas y observaron el gesto obsceno que Gerald Taylor le hizo a Elías Aguilar.

A continuación podrá ver lo que ocurrió en cancha y qué dijeron los árbitros cuando se percataron de lo que pasó:

Al central Juan Gabriel Calderón lo invitaron a que fuera al monitor para chequeara él mismo una posible roja. Y tras observar lo que pasó en la pantalla, el árbitro que irá al Mundial 2026 procedió a expulsar a Gerald Taylor.

El futbolista es reincidente en dejar a su equipo con un hombre menos en una final.

Este viernes, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol le impuso un castigo de dos partidos y una multa de ¢250.000, al ser la primera vez en la temporada que comete un gesto obsceno hacia otro jugador.

Erick Lonnis sobre la expulsión de Gerald Taylor