Puro Deporte

Revelan qué se dijo en el VAR al detectarse el gesto obsceno de Gerald Taylor (video)

La Comisión de Arbitraje volvió a publicar un audio del VAR con su respectivo video y lo hizo ya en la final de segunda ronda

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Saprissa vs. Herediano
Juan Gabriel Calderón expulsó a Gerald Taylor tras acatar la recomendación de ir al monitor que le hicieron sus compañeros desde la sala VOR. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaHeredianoVARArbitrajeFinal Clausura 2026Clausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.