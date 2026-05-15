Tribunal Disciplinario no tuvo piedad con Gerald Taylor

Gerald Taylor tiene que asumir las consecuencias de sus actos y el gesto obsceno con un dedo que captó el VAR y por el que recibió la tarjeta roja en la final entre Saprissa y Herediano.

Saprissa reprueba ese tipo de conductas y muchos lo señalaron como un acto irresponsable, en vista de que dejó con un hombre menos a su equipo en una final.

Pero ahora el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dictó sentencia y castigó al futbolista por esa escena grosera.

“Sancionar al jugador Gerald Gisjiel Taylor Dosman con dos partidos de suspensión y una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 2) al ser la primera vez en la temporada que comete un gesto obsceno hacia otro jugador”, decretó el Tribunal.

En caso de que haya gran final, el futbolista morado estaría disponible para el partido de vuelta.

Erick Lonnis sobre la expulsión de Gerald Taylor