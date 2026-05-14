Puro Deporte

Esta es la sanción que aplicará Saprissa a Gerald Taylor por su absurda expulsión

El Deportivo Saprissa tomó medidas tras la expulsión de Gerald Taylor en el juego de ida de la segunda fase ante el Herediano

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Gerald Taylor Saprissa Expuslión ante Herediano 14 de mayo del 2026 Fotografía: Emmanuel Morales/MR Agencia
Por esta acción fue expulsado Gerald Taylor frente al Herediano y dejó al Saprissa con 10 jugadores, en e juego de ida de la final de la segunda fase. (Fotografía: Emmanuel Morales/MR Agencia /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gerald TaylorDeportivo SaprissaFinal de la segunda faseTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.