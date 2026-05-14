Esta es la sanción que aplicará Saprissa a Gerald Taylor por su absurda expulsión

Por esta acción fue expulsado Gerald Taylor frente al Herediano y dejó al Saprissa con 10 jugadores, en e juego de ida de la final de la segunda fase.

En un comunicado de prensa, el Deportivo Saprissa informó que se aplicaron medidas disciplinarias económicas al jugador Gerald Taylor, luego de su expulsión durante la final de ida del campeonato nacional.

“La institución desaprueba de manera categórica la conducta mostrada por el futbolista hacia un rival, ya que no representa los principios y valores que promueve el club dentro y fuera del terreno de juego”, se indicó en el boletín de prensa.

Taylor fue expulsado por un gesto obsceno en el partido de ida ante el Herediano, correspondiente a la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026, en la segunda parte y cuando su equipo ganaba 2-1, por lo que los morados tuvieron que soportar la presión de los florenses en el cierre del compromiso.

“Saprissa respetará y acatará las resoluciones disciplinarias que correspondan y continuará brindando acompañamiento integral al jugador, con el objetivo de fortalecer su desarrollo profesional y personal”, se añadió en la misiva dada a conocer en sus redes sociales.

Finalmente, el cuadro morado indicó que: “Entendemos el fútbol como un espectáculo de alta competencia, pero también como una plataforma de formación, respeto y ejemplo para miles de aficionados, niños y jóvenes”.