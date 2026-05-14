Erick Lonis habló claro sobre gesto obsceno de Gerald Taylor que dejó a Saprissa con un hombre menos en la final

Erick Lonis aseguró que Saprissa maneja a lo interno las medidas que toma con sus futbolistas cuando hacen algo que no está bien.

¿Qué piensa Erick Lonis sobre el gesto obsceno de Gerald Taylor que le deparó la roja, dejando a Saprissa con un hombre menos en la final? El integrante del comité deportivo del cuadro morado fue muy claro.

“Como dijo Hernán en la conferencia de prensa, no hay nada que decir, bien expulsado, nos tocará a nosotros, a él primero (como técnico) hacer las llamadas de atención del caso y después a mí. Bien expulsado, no tenemos nada que decir en esa parte”, apuntó Erick Lonis.

Él mismo ya había dicho hace unos días que la situación de Jorkaeff Azofeifa no les gustó, porque su criterio es que nadie se toca los genitales en público. Y ahora ocurre otra situación, con Gerald Taylor.

“Son seres humanos, que actúan de forma diferente, si fueran computadoras que uno pudiera programar, pero no es así. Uno tiene sus límites y las circunstancias del partido, lo que pasa, los impulsos, son cosas que uno no puede controlar. Me gustaría controlarlo todo, como dice Luis Enrique, pero no se puede”, citó.

Añadió que sí se pueden tomar las medidas del caso, y que lo harán, para intentar que no pase de nuevo.

“Y aun así se va a repetir, porque es imposible controlar el temperamento o las reacciones de todo el mundo. Eso no significa que lo aprobemos bajo ninguna circunstancia”, añadió.

Al consultársele si tomarán decisiones, primero dijo que Saprissa hizo un gran partido y que sacó la casta con diez hombres. Luego, manifestó que sí tienen una serie de medidas disciplinarias que siempre toman a lo interno.

“Pero recalco lo que dice Hernán, son cosas que se hacen a lo interno, pero esas cosas no pasan desapercibidas en nuestro equipo”, afirmó.

Él es un defensor a muerte de Saprissa, pero a la vez, Erick Lonis asegura que no se puede justificar lo que simplemente no se puede justificar.

“Hay que ser realistas y si nosotros no somos conscientes de que tenemos un problema, ese problema va a ser recurrente, no podemos justificar eso. También entendemos que las reacciones, el momento, las costumbres, a veces se sobreponen y no debería de ser.

”Estamos trabajando en eso y tal vez yendo un poco más a profundidad, la metodología de escogencia de jugadores para Saprissa incluye esas cosas, y de entrenadores, incluye eso, porque ahora no se pueden dar ventajas”, detalló.

Ya Saprissa perdió por tres partidos a Mariano Torres y a Fidel Escobar por lo ocurrido en Puntarenas, cuando los jugadores reaccionaron a lo que pasaba en las gradas y el comisario los reportó; luego se dio el caso de Jorkaeff Azofeifa y ahora Gerald Taylor hizo un gesto obsceno con un dedo en la final, dejando al equipo con uno menos.

Son situaciones que afectan la parte deportiva y según Lonis, ellos pueden hacer dos cosas: “Sentarnos a llorar, o sacar provecho de la situación”.

“Nosotros hemos decidido hacer lo segundo, son cosas que no podemos cambiar, ya el partido se jugó, ya pasó la expulsión y no podemos cambiarlo. Podemos tomarlo y convertirlo en algo positivo para el próximo sábado y hemos tratado de tomar cada cosa negativa que nos ha pasado, para hacerla positiva y nos ha salido bastante bien”, citó.

Cuando le consultaron si estos hechos van en contra de los valores que promueve Saprissa, contestó que claro, pero que él no quiere quedarse en eso.

“Todos admitimos que es un error, lo admitió Medford, lo admitimos nosotros. Vamos a tomar las medidas del caso, es una llamada de atención constante, pero pucha, también hicimos un partidazo y me gustaría hablar un poco más de lo buen equipo que es Herediano y lo que logramos en la cancha, que ganamos”, apuntó Erick Lonis.

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