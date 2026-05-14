Puro Deporte

Erick Lonis habló claro sobre gesto obsceno de Gerald Taylor que dejó a Saprissa con un hombre menos en la final

Esto dijo Erick Lonis sobre una situación insólita que pasó en la final entre Saprissa y Herediano

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Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro
Media Day de UNAFUT
Erick Lonis aseguró que Saprissa maneja a lo interno las medidas que toma con sus futbolistas cuando hacen algo que no está bien. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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