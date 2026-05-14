Vea el gesto obsceno de Gerald Taylor que dejó a Saprissa con uno menos en la final

Gerald Taylor, al inicio del segundo tiempo, cometió un error que le costó la tarjeta roja por parte de Juan Gabriel Calderón, central del partido entre Saprissa y Herediano.

Taylor tuvo un encontronazo con Elías Aguilar y, seguidamente, cuando Aguilar le dijo “algo”, el defensor reaccionó haciéndole una señal obscena con el dedo medio de su mano derecha. Ante esto, el árbitro del cotejo fue llamado por el VAR y, tras revisar la acción, decidió expulsarlo.

Greivin Porras, analista arbitral, aseguró que la interpretación de Calderón fue correcta.

“Excelente el árbitro, roja directa por señal obscena”, sentenció.

En el minuto 82, Saprissa le está ganando 2 a 1 a Herediano.