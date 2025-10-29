Revelan audio del VAR: Esto conversaron en la falta de Celso Borges que todo mundo vio, menos los árbitros

El VAR sí se utilizó en la acción del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón, pero solo alimentó la polémica.

Después de que la Comisión de Arbitraje dictaminó que en la acción controversial del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón debió sancionarse una falta de Celso Borges sobre Kendall Porras y que tenía que amonestarse al capitán rojinegro, quedaba algo pendiente.

¿Qué vieron y qué dijeron los árbitros? La propia Comisión de Arbitraje reveló los audios del videoarbitraje (VAR), como acostumbra con las acciones más polémicas de cada jornada.

Keylor Herrera es el gran señalado como culpable, al dejar pasar la jugada pese a que el jugador de Pérez Zeledón quedó en el suelo con la pierna ensangrentada.

Sin embargo, en la sala VOR se encontraban Jesús Montero y Josué Mejía. Y ellos fueron quienes al terminar de hacer la revisión le dijeron al central: “Gol confirmado”.

La jugada desató quejas de Pérez Zeledón y tras mostrar cómo quedó la pierna de Kendall Porras tras una barrida de Celso Borges, los generaleños señalaron en sus redes sociales con tono irónico: “No era falta y tampoco había necesidad de ir a revisar la jugada”.

Sin embargo, la Comisión de Arbitraje evidenció que todo lo que pasó sí fue analizado en la sala VOR. Cuando ellos están chequeando lo que pasa desde la barrida, indican que el mediocampista de Alajuelense “llega primero al balón”.

Por eso avalan que la acción continuara y que terminara en un gol de Diego Campos que, según el criterio de la Comisión de Arbitraje, no debió contar.

Este es el video y el audio del VAR

