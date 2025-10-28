Puro Deporte

El historial de errores de Keylor Herrera (tres de los más sonados favorecieron a un mismo equipo)

El árbitro Keylor Herrera falló en la acción que provocó un gol de Alajuelense; ya acumula otras polémicas decisiones

Por Milton Montenegro

El árbitro Keylor Herrera se equivocó, y así lo dejó claro la Comisión de Arbitraje, que no tuvo reparos en señalar las fallas en su último partido, Alajuelense contra Pérez Zeledón.








Keylor HerreraAlajuelenseComisión de ArbitrajePérez Zeledón
