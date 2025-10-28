El historial de errores de Keylor Herrera (tres de los más sonados favorecieron a un mismo equipo)

El árbitro Keylor Herrera se equivocó, y así lo dejó claro la Comisión de Arbitraje, que no tuvo reparos en señalar las fallas en su último partido, Alajuelense contra Pérez Zeledón.

Ya este réferi central estuvo en el ojo del huracán en otros momentos de su carrera y tres de sus decisiones más polémicas favorecieron al mismo equipo.

Veamos el recuento. El más reciente ocurrió el domingo pasado, en el juego de Alajuelense contra Pérez Zeledón.

La Comisión determinó que Keylor Herrera se equivocó porque “decide no sancionar infracción del jugador #5 de Alajuelense (Celso Borges), quien recupera la posesión del balón y se consigue un gol en la siguiente jugada”.

En este caso el error no solo fue del central, porque “el VAR revisa la acción con consideraciones técnicas y ángulos no adecuados, sin encontrar evidencia de una falta clara en el inicio de la acción”.

Keylor Herrera debió señalar falta en la fuerte entrada de Borges sobre Kendall Porras, amonestarlo e invalidar el gol, pero nada de eso hizo, y al final la Liga se benefició de la fuerte barrida de Celso.

El fallo más grave

A finales de diciembre del año pasado, Keylor Herrera sancionó penal a los 50 segundos de juego, cuando pitó una supuesta infracción de Elías Aguilar sobre Celso Borges.

Para muchos, dicha jugada fue “hombro con hombro”, pero para Herrera, así como para los encargados del VAR, la infracción se debió a una zancadilla. Ese compromiso lo ganó Alajuelense 2-1, pero no le alcanzó para quedarse con el cetro del Apertura 2024, porque en el marcador global, Herediano se impuso 3-2. La jugada pasó a ser conocida en el fútbol nacional como “el penal de la zancadilla con el hombro”.

En la final del Apertura 2024, Keylor Herrera señaló un penal por una "zancadilla con el hombro", a favor de Alajuelense, en partido contra Herediano.

El análisis del VAR en la final, una “zancadilla” en el penal de Elías Aguilar



🎥 @FUTVCR pic.twitter.com/Cx8JqKykUu — TD Más (@tdmascrc) January 2, 2025

Otro error, el mismo club

Años atrás, en 2019, Herediano pegó el grito al cielo por un error de Keylor Herrera que, según los florenses, favoreció a Alajuelense. Herrera señaló un polémico penal a favor de los rojinegros a los 94 minutos, por lo que los florenses le reclamaron a Keylor de manera airada, tanto así que Orlando Galo vio la roja al finalizar el partido.

“Él (Keylor Herrera) nos dijo que sí, que se equivocó, pero ya lo había pitado y no podía hacer nada”, dijo Francisco Rodríguez, en ese entonces delantero florense, sobre el arbitraje.

Fallo en la Cueva

En abril de este año, la Comisión de Arbitraje le señaló un nuevo error a Keylor Herrera, fallo que perjudicó al Deportivo Saprissa en juego contra Cartaginés.

Herrera anuló el gol de Gino Vivi en el minuto 84 por una supuesta falta de Jefferson Brenes. Ni revisando el VAR pudo determinar que no hubo nada.

“Se trató de un contacto normal en el fútbol, por lo que el gol sí debió contar, al no existir falta alguna”, fue el reporte de la Comisión de Arbitraje.

Fuera del país

En la Copa Oro 2025, Keylor Herrera fue colocado en el ojo de la polémica, ya que en el partido que dirigió señaló un penal muy cuestionado a favor de Canadá contra Guatemala.

En la jugada, un futbolista canadiense va por un balón, mientras que un guatemalteco se apura a rechazar. De entrada, todo hace indicar que se dio un contacto, pero cuando se observan las imágenes de la TV, se ve que el chapín logró despejar el esférico.

¿FUE PENAL O NO?👀⚽️



El árbitro costarricense Keylor Herrera cobró un penal ante la entrada de Aaron Herrera que terminó en el 1-0 de Canadá ante Guatemala🇨🇦



📺 Disfruta toda la Concacaf #CopaOro2025 🏆 en #DisneyPlus pic.twitter.com/m1eH3cUfSc — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 29, 2025

Premiado

Pero más allá de sus yerros, Keylor también ha tenido buenas presentaciones, muchas de ellas a nivel internacional. Por eso, FIFA lo designó como central en la Copa del Mundo Sub-20 que se disputó en Chile. Herrera estuvo presente en la segunda fase del certamen.