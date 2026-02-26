Real Madrid y PSG siguen adelante en Champions, la Juventus roza el milagro

El volante uruguayo del Real Madrid Fede Valverde controla el balón ante el sueco del Benfica Samuel Dahl, durante el partido por la Champions en el Santiago Bernabéu.

París, Francia. El Real Madrid y el defensor del título, el PSG, evitaron las sorpresas y se clasificaron este miércoles para los octavos de final de la Champions League, en unos playoffs en los que la histórica Juventus fue eliminada por el Galatasaray.

El fútbol italiano, ya dolorido desde el martes por la eliminación del Inter de Milán ante el Bodo/Glimt noruego, evitó el desastre absoluto gracias a la gran remontada del Atalanta ante el Borussia Dortmund, con una goleada 4-1 sellada en el descuento final para dar vuelta el 2-0 adverso que traía de la ida.

Con los playoffs decididos entre martes y miércoles, los ocho supervivientes se unen a los ocho equipos que acabaron en el Top 8 de la fase regular de la Champions, para el sorteo del viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Vinicius Jr fue el protagonista absoluto de la eliminatoria que el Real Madrid ganó al Benfica. El brasileño selló este miércoles el triunfo 2-1 de los blancos, con un tanto en el minuto 80, una semana después de darle la victoria a los suyos 1-0 en la ida en Lisboa, en un partido donde denunció insultos racistas de parte del volante argentino Gianluca Prestianni.

Vini terminó bailando con el banderín del córner en su celebración de este miércoles, para dar el triunfo en un partido donde Rafa Silva (14′) había adelantado al Benfica en el Bernabéu y el francés Aurélien Tchouaméni (16′) había igualado poco después.

“La de hoy es una victoria para todos los que están contra el racismo”, llegó a decir Tchouaméni este miércoles.

Por su parte, en un duelo 100% Ligue 1, los parisinos del PSG solo pudieron empatar 2-2 en la vuelta ante un voluntarioso Mónaco, al que superaron 3-2 en la ida después de que el equipo del Principado se adelantara 2-0.

La eliminatoria fue por lo tanto muy laboriosa para el defensor del título continental, que este miércoles vio incluso cómo el Mónaco se adelantaba al borde del descanso en el Parque de los Príncipes por medio de Maghnes Akliouche (45′).

La expulsión de Mamadou Coulibaly en el 58′ dejó mermado al Mónaco y el PSG aprovechó para remontar gracias al brasileño Marquinhos (60′) y al georgiano Khvicha Kvaratskhelia (66′), aunque el Mónaco puso el 2-2 en el descuento, por medio de Jordan Teze (90+1), y quedó a solo un tanto de forzar la prórroga.

En tanto, el Calcio tuvo un día de sentimientos encontrados. Después del doloroso adiós del Inter ante el Bodo/Glimt, el Atalanta dio una alegría al país al golear 4-1 al Borussia Dortmund, que desaprovechó así la renta de 2-0 que traía de la ida.

También obligada a remontar estaba la Juventus, que había caído 5-2 en la ida ante el Galatasaray, y los turineses estuvieron cerca de la hazaña (3-2 en la prórroga).

Jugando con diez hombres desde el inicio de la segunda mitad, la Juve consiguió terminar los noventa minutos reglamentarios con una ventaja de 3-0, con la que forzó de manera épica el alargue, pero tras tanto nadar contracorriente terminó muriendo en la orilla: el Galatasaray decidió en ella, con los tantos del nigeriano Victor Osimhen (105+2′) y Baris Alper Yilmaz (119′).