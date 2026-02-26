Puro Deporte

Real Madrid y PSG siguen adelante en Champions, la Juventus roza el milagro

La Champions League completó su etapa de repechaje, a la espera del sorteo para la siguiente ronda el viernes

Por AFP
El volante uruguayo del Real Madrid Fede Valverde controla el balón ante el sueco del Benfica Samuel Dahl durante el partido por la Champions en el Santiago Bernabéu.
El volante uruguayo del Real Madrid Fede Valverde controla el balón ante el sueco del Benfica Samuel Dahl, durante el partido por la Champions en el Santiago Bernabéu. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







