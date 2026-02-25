El Inter de Milán queda fuera ante la gran revelación de la Champions

El defensa del Bodo/Glimt Sondre Brunstad Fet (izquierda) disputa el balón con Alessandro Bastoni del Inter de Milán durante el compromiso por Champions League donde los noruegos obtuvieron una histórica victoria.

Milán, Italia. El Bodo/Glimt de Noruega sigue adelante con su cuento de hadas. Este martes eliminó a un gigante de Europa, el subcampeón continental Inter de Milán, en la propia capital lombarda y se clasificó para octavos de final de la Champions League.

Para delirio de los más de tres mil hinchas que llegaron desde Noruega, el Bodo/Glimt ganó en San Siro por 2-1 en el partido de vuelta de los playoffs para octavos y no dejó dudas de su superioridad sobre el Inter, al que ya había derrotado 3-1 en la ida la semana pasada.

Jens Petter Hauge a los 58 minutos y Hakon Evjen a los 72 anotaron los tantos del Bodo/Glimt, la revelación del torneo, mientras que el defensa Alessandro Bastoni descontó para el Nerazzurro a los 76 minutos.

El modesto equipo del Círculo Polar Ártico ha derrotado en esta Liga de Campeones de Europa al Manchester City y al Atlético de Madrid, además de al Inter en dos ocasiones.

Ahora continuará su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, según le depare el sorteo del viernes.

En una noche con protagonismo noruego, Alexander Sorloth firmó un triplete en el 4-1 del Atlético de Madrid ante el Brujas. Los de la capital española obtuvieron el pase, tras el 3-3 de la ida.

En los otros dos partidos del día se cumplieron los pronósticos y avanzaron a octavos de final los dos favoritos, que habían ganado fuera de casa en la ida.

El Newcastle venció 3-2 al Qarabag de Azerbaiyán (9-3 en el global de la eliminatoria) y el Bayer Leverkusen empató a cero ante Olympiakos (2-0 en el global).

Este miércoles se completa la repesca con los siguientes duelos: