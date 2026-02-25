El Inter de Milán queda fuera ante la gran revelación de la Champions

Milán, Italia. El Bodo/Glimt de Noruega sigue adelante con su cuento de hadas. Este martes eliminó a un gigante de Europa, el subcampeón continental Inter de Milán, en la propia capital lombarda y se clasificó para octavos de final de la Champions League.
Para delirio de los más de tres mil hinchas que llegaron desde Noruega, el Bodo/Glimt ganó en San Siro por 2-1 en el partido de vuelta de los playoffs para octavos y no dejó dudas de su superioridad sobre el Inter, al que ya había derrotado 3-1 en la ida la semana pasada.
Jens Petter Hauge a los 58 minutos y Hakon Evjen a los 72 anotaron los tantos del Bodo/Glimt, la revelación del torneo, mientras que el defensa Alessandro Bastoni descontó para el Nerazzurro a los 76 minutos.
El modesto equipo del Círculo Polar Ártico ha derrotado en esta Liga de Campeones de Europa al Manchester City y al Atlético de Madrid, además de al Inter en dos ocasiones.
Ahora continuará su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, según le depare el sorteo del viernes.
En una noche con protagonismo noruego, Alexander Sorloth firmó un triplete en el 4-1 del Atlético de Madrid ante el Brujas. Los de la capital española obtuvieron el pase, tras el 3-3 de la ida.
En los otros dos partidos del día se cumplieron los pronósticos y avanzaron a octavos de final los dos favoritos, que habían ganado fuera de casa en la ida.
El Newcastle venció 3-2 al Qarabag de Azerbaiyán (9-3 en el global de la eliminatoria) y el Bayer Leverkusen empató a cero ante Olympiakos (2-0 en el global).
Este miércoles se completa la repesca con los siguientes duelos:
- Atalanta-Borussia Dortmund (ventaja de los alemanes 2-0).
- Real Madrid-Benfica (ventaja 1-0 los merengues).
- Juventus-Galatasaray (ventaja de los turcos 5-2).
- PSG-Mónaco (ventaja parisina 3-2).