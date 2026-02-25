Puro Deporte

El Inter de Milán queda fuera ante la gran revelación de la Champions

Un equipo noruego dio la gran sorpresa en la Champions League al ganarle los dos partidos de la serie al Inter de Milán

Por AFP
El defensa del Bodo/Glimt's Sondre Brunstad Fet (izquierda) disputa el balón con Alessandro Bastoni del Inter de Milán durante el compromiso por Champions League donde los noruegos obtuvieron una histórica victoria.
El defensa del Bodo/Glimt Sondre Brunstad Fet (izquierda) disputa el balón con Alessandro Bastoni del Inter de Milán durante el compromiso por Champions League donde los noruegos obtuvieron una histórica victoria. (ANDREAS SOLARO/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

