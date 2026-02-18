Puro Deporte

Vinicius acerca al Real Madrid a octavos de Champions, en medio de incidente por presunto racismo

Vinicius Jr. fue protagonista con el Real Madrid en Champions, primero por su gol y luego por una denuncia de supuesto insulto racista

Por AFP
Vinicius Junior habla con la banca del Benfica luego de denunciar insultos racistas durante el compromiso por la Champions League.
Vinicius Junior habla con la banca del Benfica luego de denunciar insultos racistas durante el compromiso por la Champions League. (FILIPE AMORIM/AFP)







