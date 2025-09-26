Real Madrid y Barcelona: ¿Cuándo y en qué canal ver los partidos de los líderes en España?

Jude Bellingham y Lamine Yamal, volverán a la acción, tras recuperarse de sus lesiones. AFP

El Real Madrid y el FC Barcelona continúan su lucha por el liderato de la Liga Española, al jugarse la sétima jornada.

Los merengues, que se mantienen invictos y lideran el campeonato con 18 puntos, visitarán a sus vecinos del Atlético de Madrid. Los colchoneros de Diego Simeone marchan novenos, con apenas nueve unidades, tras un arranque irregular.

El conjunto blanco ya cuenta con el volante inglés Jude Bellingham, quien se repuso de su lesión y podría ser titular ante el Atlético.

Por su parte, los catalanes, segundos con 16 puntos, enfrentarán a la Real Sociedad, que apenas suma 5 unidades y se ubica en la casilla 16 del certamen, muy cerca de los puestos de descenso.

El actual campeón de liga tendrá la baja del delantero brasileño Raphinha, quien estará fuera durante tres semanas por una lesión muscular. En cambio, el volante Lamine Yamal se recuperó de su problema en el pubis, confirmó su regreso y fue incluido en la convocatoria para el duelo ante los de San Sebastián.

