Saprissa vs. Cartaginés es el plato fuerte de la jornada 11; esta es la programación completa y dónde ver cada juego

Saprissa y el Cartaginés se enfrentarán este domingo 28 de setiembre, en el estadio Ricardo Saprissa, a las 4 p.m.

El Torneo Apertura 2025 llega a su fecha número 11, arrancando este viernes y finalizando el lunes, donde el compromiso más llamativo será el que protagonicen el líder Cartaginés y el Saprissa.

Los brumosos, tras caer en la Copa Centroamericana frente al Olimpia (1-2), deben obtener un resultado positivo para mantener el primer lugar, el cual comparten con el Municipal Liberia, que se enfrentará el lunes al Santos de Guápiles.

Por otra parte, Alajuelense, que también viene de caer contra el Motagua (0-1), por el torneo de clubes de la región, recibe al Puntarenas FC este mismo viernes. Mientras el Herediano, con el regreso de Jafet Soto al banquillo una vez más, será anfitrión ante Guadalupe FC.