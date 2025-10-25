Real Madrid vs. Barcelona: hora de Estados Unidos y Latinoamérica para ver el gran Clásico Español este domingo

Lamine Yamal tira un beso durante un entrenamiento y Kylian Mbappé controla el balón en un partido. Son dos grandes figuras del Barcelona y al Real Madrid, que se enfrentan este 26 de octubre.

Real Madrid es el líder de la Liga y Barcelona es segundo a solo dos puntos: así llegan los dos grandes de España al primer clásico de la temporada este domingo 26 de octubre.

El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, la casa de los merengues, y podría empezar a marcar la tendencia en una campaña donde ambos colosos han fallado poco luego de nueve partidos.

Si el Madrid gana, alargará la brecha a cinco puntos, un golpe de autoridad que obligaría a su archirrival a remar contra corriente.

Si el Barcelona se impone de visita, será el nuevo líder un punto arriba y la ventaja de jugar el segundo clásico de la campaña en casa.

Por su parte, el empate dejará en el aire el enigma de cuál de las dos candidaturas al título es más fuerte.

El encuentro se disputará en un inusual horario, al menos para el continente americano. La hora original serán las 4:15 p. m. de España, que corresponden a las 9:15 a. m. de Costa Rica.

Este domingo Europa asume la hora de invierno, por lo cual todos los relojes se atrasan 60 minutos en la madrugada.

Por su parte, en Estados Unidos este es el horario del partido Real-Madrid Barcelona:

Tiempo del Este: 11:15 a. m.

Centro: 10:15 a. m.

Montaña: 9:15 a. m.

Pacífico: 8:15 a. m.

Entre las opciones para verlo en territorio norteamericano están el canal de cable ESPN y la plataforma de streamming Fubo.

Estos son los horarios en Latinoamérica.

México y Centroamérica: 9:15 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 10: 15 a. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 11:15 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12:15 p. m.

Cada país cuenta con diferentes opciones para verlo; en la mayor parte de Suramérica pasará por ESPN o el plan premium de Disney+, mientras que en Costa Rica estará en Sky y el streaming de ViX Premium.

Así que a empezar el domingo temprano, a cambio de buen fútbol.

Vea este resumen del último partido del Real Madrid en Champions League.