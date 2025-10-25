Puro Deporte

Real Madrid vs. Barcelona: hora de Estados Unidos y Latinoamérica para ver el gran Clásico Español este domingo

Real Madrid y Barcelona se enfrentan en el primer clásico de la temporada; vea las diferentes horas en Estados Unidos y Latinoamérica

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Lamine Yamal tira un beso durante un entrenamiento y Kylian Mbappé controla el balón durante un partido. Son dos grandes figuras del Barcelona y al Real Madrid, que se enfrentan este 26 de octubre.
Lamine Yamal tira un beso durante un entrenamiento y Kylian Mbappé controla el balón en un partido. Son dos grandes figuras del Barcelona y al Real Madrid, que se enfrentan este 26 de octubre. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridBarcelonaClásicoLiga Española
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.