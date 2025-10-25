Manfred Ugalde anota un gol en Europa con dos defensores encima y sin ángulo (video)

Manfred Ugalde festeja su anotación con el Spartak de Moscú ante el Orenburg.

El delantero costarricense Manfred Ugalde tenía la llave del gol con que su club, el Spartk de Moscú, venció 1-0 al Orenburg este sábado por la Liga de Rusia.

Ugalde se lució con una anotación al minuto 67 del duelo disputado en el Otkrytie Bank Arena de la capital rusa.

El delantero tico recibió un balón dentro del área, eludió la presión de dos defensores visitantes y definió con pierna derecha prácticamente sin ángulo.

Ugalde fue titular y salió sustituido al minuto 82 por el defensa Ilya Samoshnikov, cuando los moscovitas buscaban amarrar el marcador.

Con este resultado, el Spartak sube al sexto lugar de la tabla con 22 puntos en 13 jornadas. Su vecino de ciudad, el Lokomotiv, es líder con 26 unidades en 12 compromisos.

Ugalde llegó a cuatro anotaciones en la actual temporada de la Liga Premiere Rusa. Aunque está lejos del poderío ofensivo de la pasada campaña (cuando fue el máximo goleador del torneo con 17 conquistas) ya está empezando a retomar su ritmo de cañonero, luego de un tímido inicio.

El siguiente compromiso del Spartak será ante el Krasnodar el próximo domingo 2 de noviembre a las 10:30 a. m. hora de Costa Rica.

Esta fue la anotación de Ugalde este sábado 25 de octubre:

El siguiente video es un resumen de otros goles de Ugalde con el Spartak.