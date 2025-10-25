Puro Deporte

Manfred Ugalde anota un gol en Europa con dos defensores encima y sin ángulo (video)

El delantero costarricense Manfred Ugalde le dio la victoria a su equipo en Europa con un excelente gol

Por Esteban Valverde
Manfred Ugalde festeja su anotación con el Spartak de Moscú ante el Orenburg.
Manfred Ugalde festeja su anotación con el Spartak de Moscú ante el Orenburg. (Spartak de Moscú/Spartak dde Moscú)







