Wálter Centeno dice no saber quién es Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje

¿Quién es?, preguntó Centeno sobre el jerarca del arbitraje

Por Milton Montenegro

El chileno Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje del fútbol de Costa Rica, tiene ocho meses en el puesto, pero Wálter Centeno, técnico de San Carlos, dice no conocerlo.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

