Wálter Centeno dice no saber quién es Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje

El chileno Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje del fútbol de Costa Rica, tiene ocho meses en el puesto, pero Wálter Centeno, técnico de San Carlos, dice no conocerlo.

“No lo conozco, no sé quién es, perdone, es que no escucho mucho de noticias. No saco muco tiempo para eso, me avisan por otros medios”, dijo Centeno en la conferencia de prensa, luego del partido que San Carlos empató 1-1 contra Guadalupe.

Adriana Rivera, periodista de Tigo Sports, le preguntó a Centeno qué opinaba sobre lo que dijo Osses, quien manifestó que los arqueros se tiran mucho en los partidos y pierden el tiempo y se debe buscar mejorar el tiempo efectivo de juego.

Tras decir que no lo conoce, Centeno luego dio la respuesta a la pregunta.

“Si van a inventar una regla nueva, tengan cuidado, porque los porteros siempre se van a tirar y ojo, yo no comparto eso, tampoco le digo a los porteros que se tiren y pierdan tiempo. Si vienen nuevas reglas y si las dice el señor (Osses) hay que acatarlas”, señaló Centeno.

Wálter Centeno, técnico de San Carlos

Del juego contra Guadalupe, Wálter manifestó que le gustó el primer tiempo que jugó su escuadra y que debió terminarla con más de un gol a favor.

“A mí en lo particular me gustó el primer tiempo, estaba para hacer no un gol, sino dos o tres, pero como el hubiera no existe, me quedo con las sensaciones de que el equipo produce. Cada vez se ve más suelto y a pesar del resultado, hay esfuerzo, sacrificio, voluntad de los muchachos, disciplina y orden táctico”.

Paté mencionó que antes no llegaban, no generaban y ahora deben liquidar los partidos.

“Los muchachos han ido evolucionando y los resultados van a llegar, siempre y cuando seamos constantes, jugamos bien los primeros 45 minutos, pero los partidos son de 90 y vamos evolucionando”, opinó Wálter Centeno.