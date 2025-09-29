Manfred Ugalde despierta cuando la Selección de Costa Rica más lo necesita

Manfred Ugalde extrañaba el abrazo de gol y este 18 de setiembre acabó una sequía.

Manfred Ugalde lleva cuatro goles en los últimos tres partidos disputados con el Spartak Moscú de Rusia. El delantero está despertando en su club para llegar entonado a los vitales juegos patrios contra Honduras y Nicaragua, los días 9 y 13 de octubre, respectivamente.

Ante la lesión de Alonso Martínez —el delantero tico con mejores números en el exterior—, Ugalde, quien ha sido el alma de la Selección Nacional, ahora encuentra las celebraciones no solo para consolidarse como el referente ofensivo de Costa Rica generando juego, sino también concretando ocasiones.

Manfred anotó contra el Rostov por la Copa de Rusia, hizo un doblete frente al Samara y marcó contra el Pari. Sus goles, además, fueron valiosos para el Spartak, sobre todo porque le dieron la clasificación en la Copa y también aseguraron tres unidades en liga.

De hecho, el club del nacional llegó a 18 puntos en la quinta posición y está a solo tres del líder: el CSKA Moscú.

Una de las fortalezas que ha demostrado Ugalde es la variedad de formas para definir, ya que marcó dos goles con pierna derecha, uno de cabeza y otro con pierna izquierda.

En la primera fecha eliminatoria, contra Nicaragua y Haití, Manfred se cansó de generar ocasiones de gol. El atacante retrocedió constantemente a la zona media para tomar el balón y empezar a crear espacios, de acuerdo con los movimientos de Alonso Martínez, Josimar Alcócer o Kenneth Vargas en ataque.

El trabajo de sacrificio de Ugalde se evidenció en el tercer gol de la Sele frente a Haití, cuando tomó el esférico en zona media y lanzó un centro que Juan Pablo Vargas remató para rescatar un punto.

Manfred levanta la mano como goleador ante la incertidumbre de si Alonso estará o no disponible para los próximos compromisos. Antes de su dolencia muscular, Martínez registró números llamativos con 17 goles en 28 partidos con el New York City FC de la MLS; sin embargo, el pasado fin de semana no fue convocado.

Para esos encuentros aún se desconoce la nómina que presentará Miguel “Piojo” Herrera, pero en ofensiva lo habitual para el técnico mexicano ha sido utilizar tanto a Manfred como a Martínez. Este último como un ‘9’ más fijo, mientras que el atacante que milita en Rusia actúa con mayor libertad de movimiento.

Manfred Ugalde volvió a celebrar, y Costa Rica sonríe, porque el mejor hombre en cancha de la Selección Nacional se reencontró con el gol en el momento en que más se le necesitaba. Antes de los duelos eliminatorios, al delantero le restan dos compromisos de liga: este miércoles frente al Pari y el próximo fin de semana ante el CSKA Moscú.