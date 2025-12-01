Puro Deporte

Real Madrid empata en Girona y cede el liderato al Barcelona en España

El Real Madrid no pasó del empate y ya perdió la ventaja en la Liga Española que había cosechado tras el clásico ante el Barcelona

Por AFP
El mediocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham reacciona con frustración en el partido ante el Girona.
El mediocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, reacciona con frustración en el partido ante el Girona. (JOSEP LAGO/AFP)







Real MadridBarcelonaLiga Española
AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

