Real Madrid empata en Girona y cede el liderato al Barcelona en España

El mediocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, reacciona con frustración en el partido ante el Girona.

El Real Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en su visita al Girona, este domingo en la 14ª jornada de la Liga española, donde cedió el liderato al FC Barcelona, que la víspera había ganado 3-1 al Alavés.

El Barça se había colocado líder provisional después de ese partido y ahora lo es en firme, con un punto de ventaja sobre los merengues, que necesitaban ganar en el estadio de Montilivi para recuperar su lugar en la cima de la clasificación.

El Real Madrid ha visto evaporarse en poco más de un mes la ventaja de cinco puntos que había adquirido respecto al Barça después de ganarle el Clásico a finales de octubre.

Son ya tres los empates consecutivos que lleva el equipo de Xabi Alonso en el campeonato español (Rayo y Elche, antes de este domingo), lo que arroja muchas dudas sobre el estado del equipo, que sufrió además en el miércoles de esta semana para sacar adelante (4-3) su visita al Olympiakos en la Liga de Campeones.

Un certero disparo del marroquí Azzedine Ounahi había adelantado al Girona al borde del descanso (minuto 45) y el Real Madrid solo pudo empatar con un penal, provocado por el brasileño Vinícius Jr y transformado por Kylian Mbappé.

El astro francés suma así su decimocuarto gol de esta Liga, destacándose todavía más en lo alto de la tabla de máximos anotadores, donde sus primeros perseguidores están a seis tantos.

Mbappé cierra una gran semana en el plano individual, después de haber firmado los cuatro goles de su equipo en el triunfo europeo en Atenas, pero el balance general queda empañado por la sensación de crisis que rodea a su equipo.

Faltan cinco jornadas para que termine la primera vuelta, de 19 fechas. El tercer lugar de la clasificación es el sorprendente Villarreal (32 puntos, a 2 del líder Barcelona), mientras que el Atlético de Madrid figura en la cuarta casilla con 31.