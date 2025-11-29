Puro Deporte

El Barcelona remonta ante el Alavés y vuelve a ser líder provisional en España

El Camp Nou le permitió al Barcelona lavar las heridas luego de la goleada en Champions

Por AFP
Raphinha aplaude durante la victoria del Barcelona ante el Alavés por la Liga Española, en el Cam Nou.
Raphinha aplaude durante la victoria del Barcelona ante el Alavés por la Liga Española, en el Camp Nou. (JOSEP LAGO/AFP)







BarcelonaAlavésLiga Española
