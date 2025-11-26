Barcelona se estrella contra Chelsea, City cae en casa y el Nápoles se relanza

El delantero del Chelsea Liam Delap anota el tercer gol ante el Barcelona en el duelo por la Champions League.

En el gran duelo de la quinta jornada de Liga de Campeones, el FC Barcelona salió humillado este martes en su visita al Chelsea, encajando una goleada 3-0, mientras que el Manchester City se vio sorprendido en su cancha por el Bayer Leverkusen y el Nápoles sumó su segunda victoria europea de la temporada.

En Stamford Bridge el central Ronald Araújo perjudicó a los azulgranas tras ser expulsado por doble tarjeta amarilla (32′, 44′) cuando su equipo perdía ya 1-0.

Los Blues se habían adelantado con un gol en propia puerta de Jules Koundé (27′) y sentenciaron con un trallazo de Estêvão (55′) ante un Barcelona incapaz de aguantar el pulso con un jugador menos. Liam Delap marcó el tercero (73′).

Con esta derrota el Barça sigue fuera del Top-8 -clasificación directa a octavos- en el que sí está el Manchester City (6º), pese a encajar su primera derrota europea de la temporada, luego de que el Bayer Leverkusen castigase las rotaciones realizadas por Pep Guardiola.

Frente a un once sin Erling Haaland, Phil Foden o el portero Gianluigi Donnarumma, entre otros, el Werkself se impuso 2-0 gracias a dos contraataques convertidos por el español Alejandro Grimaldo (23′) y Patrik Schick (54′).

El Bayer Leverkusen se mantiene en los puestos de acceso al repechaje (hasta el 24), en una noche en la que también ganó el Borussia Dortmund.

Frente al Muro Amarillo se estrelló el Submarino Amarillo del Villarreal, que cayó goleado 4-0 y mantiene un único punto en su casillero tras cinco jornadas, alejando cada vez más la posibilidad de avanzar a los octavos de final.

Por su parte, el vigente campeón de Italia, el Nápoles, logró doblegar la resistencia del Qarabag azerbaiyano, con victoria 2-0 gracias una vez más al brillo del escocés Scott McTominay.

En el estadio Diego Armando Maradona se homenajeó además al astro argentino, fallecido hace exactamente cinco años.

Por su parte, la Juventus de Luciano Spalletti (21ª, 6 pts) remontó y sufrío para doblegar 3-2 al peleón Bodo/Glimt en Noruega.

Fuera de las primeras 24 posiciones sigue el Athletic Club, que no pasó del empate a cero en su visita al Slavia de Praga, mientras que en el otro duelo del martes, entre dos equipos que llegaban con pleno de derrotas, el Benfica estrenó su casillero tras vencer 2-0 a un Ajax que sigue tocando fondo.