Real Madrid-City y PSG-Chelsea, duelos más destacados de los octavos de Champions

Al Real Madrid le tocó la parte más difícil del cuadro tras el sorteo de la próxima fase de la Champions League

Por AFP
El trofeo de la Champions League aparece aquí junto al sorteo de octavos de final la sede de la UEFA, in Nyon, al oeste de Suiza.
El trofeo de la Champions League aparece aquí junto al sorteo de octavos de final en la sede de la UEFA en Nyon, al oeste de Suiza. (HAROLD CUNNINGHAM/AFP)







