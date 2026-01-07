Raphinha lidera goleada del Barcelona ante Athletic en semifinales de Supercopa

El delantero del Barcelona Lamine Yamal deja en el suelo al defensor Íñigo Lekue del Athletic Bilbao, durante la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Yedá, Arabia Saudita. Raphinha lideró este miércoles con un doblete la victoria del FC Barcelona ante el Athletic Bilbao por 5-0 en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputa esta semana en Yedá, Arabia Saudita.

Ferran Torres (22) adelantó a los culés. Fermín López (30) amplió la distancia. Luego, el sueco Roony Bardghji (34) marcó tras regatear a Adama Boiro y Unai Simón erró en su intento de detener el esférico.

Raphinha sacó un latigazo para anotar el cuarto gol del cuadro de Flick (38) y cazó una pelota en el área solo para subir el quinto al marcador (52).

Esto significa que en solo 16 minutos, entre el 22 y el 38, el Barcelona cocinó una paliza ante un oponente sin respuestas.

El equipo catalán disputará la final el domingo ante el ganador del enfrentamiento del jueves entre Real Madrid y Atlético de Madrid (1 p. m. hora de Costa Rica).

Los blancos irán sin su gran estrella Kylian Mbappé, lesionado con un esguince de rodilla que lo haría perderse también una eventual final.

Mbappé se había ejercitado en gimnasio tras el parón navideño, al adoptar un tratamiento conservador, según los medios, con la idea de jugar la final el domingo en caso de ganar el jueves. Sin embargo, no ha podido entrar finalmente en la convocatoria del técnico Xabi Alonso.

El astro galo se une a la baja del brasileño Éder Militao, aunque Alonso recupera al inglés Trent Alexander-Arnold.

Durante años, la Supercopa enfrentaba a los campeones de Liga y Copa, pero a partir de 2020 se amplió a los segundos lugares con un formato de semifinales y final.

Desde ese año también se fijó Arabia Saudita como sede, por motivos económicos, pues los árabes firmaron un contrato con la Federación Española de 280 millones de dólares por seis años, que posteriormente se amplió hasta el 2029.