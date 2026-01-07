Puro Deporte

Raphinha lidera goleada del Barcelona ante Athletic en semifinales de Supercopa

El Barcelona aplastó a su rival y ahora espera al otro finalista de la Supercopa, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Por AFP
El delantero del Barcelona Lamine Yamal deja en el suelo al defensor Íñigo Lekue del Athletic Bilbao, durante la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita.
El delantero del Barcelona Lamine Yamal deja en el suelo al defensor Íñigo Lekue del Athletic Bilbao, durante la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita. (FADEL SENNA/AFP)







