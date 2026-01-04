El líder Barcelona arranca el año con victoria en el derbi

Dani Olmo y Fermín López celebran uno de los goles del Barcelona ante su vecino el Espanyol, por la Liga Española.

El FC Barcelona, líder destacado de la Liga Española, arrancó el año 2026 con victoria 2-0 en un emocionante derbi contra el Espanyol, resultado que aumenta la presión sobre su perseguidor Real Madrid.

Con 49 puntos, los hombres entrenados por Hansi Flick amplían provisionalmente a siete puntos la ventaja sobre el Real Madrid (2º, 42 pts), que arrancará el año en el Santiago Bernabéu el domingo contra el Real Betis.

Pero para lograr su premio al término de un partido disputado y plagado de ocasiones, el Barça tuvo que emplearse a fondo en el RCDE Stadium.

Los goles no llegaron hasta la recta final, cuando dos asistencias de Fermín López fueron perfectamente aprovechadas por Dani Olmo (86′) y Robert Lewandowski (90′) para amarrar los tres puntos.

El regreso del guardameta Joan García al estadio de su exequipo, tras un traspaso el pasado verano europeo que no sentó nada bien a la afición perica, era uno de los puntos calientes del encuentro.

La grada lo hizo notar, y algunos aficionados abuchearon a su exjugador, llegando a mostrar pancartas en las que el arquero era llamado “rata”.

Pero Joan García no se dejó intimidar y respondió con dos atajadas en el primer acto. También brilló el serbio Dmitrovic, quien hasta los goles tardíos había mantenido al Espanyol en el partido con una gran atajada a Eric García (71′).

Pero en la recta final del encuentro, Fermín agitó la varita en dos ocasiones para decantar la balanza. En la otra portería, Joan García no celebró los tantos contra su exequipo.

La derrota es especialmente dura para el Espanyol (5º), no solo por el componente emocional del derbi, sino por las numerosas ocasiones de las que dispusieron los albiazules, que sumaban 5 victorias consecutivas en LaLiga.

Incidentes en Valencia

Antes, la jornada había arrancado con la goleada del Celta de Vigo 4-1 contra el Valencia.

En su regreso al aeropuerto, el conjunto “che” fue recibido por un centenar de aficionados furiosos por los resultados del equipo, 16º clasificado con solo un punto de margen sobre el Girona, primer equipo de la zona de descenso.

El Valencia expresó en la red social X su “comprensión ante la frustración de nuestra afición por los resultados recientes del equipo”, pero lamentó “el incidente ocurrido a la llegada del equipo al aeropuerto, donde se rompió una de las ventanas del autobús oficial”.

En el resto de partidos del sábado, el Villarreal regresó provisionalmente al podio tras vencer 3-1 en Elche, mientras que el Athletic Club (8º) sigue estancado tras empatar 1-1 en Pamplona contra Osasuna.