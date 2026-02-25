‘Quedé confundido’: León Weinstok cuestiona el discurso de Erick Lonis sobre el VAR

Después de que Enrique Osses brindó declaraciones a diferentes medios de comunicación tras el clásico, el directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok también fue contactado en las radios para conocer sus reacciones sobre la polémica arbitral que está en boga.

Después de varias consultas, León Weinstok manifestó en Teletica Radio que no entendía el discurso de Erick Lonis, cabeza del área deportiva en Saprissa, con respecto al VAR.

“Referirme a lo que comenta Erick se me hace un poco difícil, porque hace 40 días las declaraciones eran palabras más palabras menos que iba a tener que conversar, porque estaban siendo perjudicados por el arbitraje. Luego lo escuché hace tres días diciendo que no se debería hablar del arbitraje y entonces ahí quedé un poco confundido”, afirmó León Weinstok.

Pero el dirigente de la Liga dijo que el excapitán saprissista manifestó otro pensamiento el domingo, en su programa de televisión.

“Ahora escuché en su programa el tema de quitar el VAR. Yo creo y en eso coincido con Enrique Osses, que es un criterio subjetivo, pero yo creo que a donde va el mundo del fútbol es hacia tener VAR”, comentó el directivo de Alajuelense.

Mencionó que se trata de una herramienta dinámica, en la que el fútbol costarricense está todavía en proceso de aprendizaje y que tal vez no tiene tanto tiempo, ni los recursos de otros países.

“Pero hacia eso es hacia lo que va el mundo del fútbol y yo creo que quitarla sería un retroceso en ese sentido”, afirmó León Weinstok.

¿Qué dijo Enrique Osses sobre las palabras de Erick Lonis?

Luego de que Erick Lonis manifestó que él quitaría el VAR, Enrique Osses manifestó que referente a las críticas que hace un dirigente, no le gustaría hacer comentarios.

“Él tendrá su opinión del por qué, pero yo solamente voy a hablar de hechos objetivos. Las principales ligas del mundo, las ocho o diez ligas principales del mundo, no solamente tienen el VAR en su primera división, sino también en segunda, en la liga femenina y hasta incluso en tercera división”, manifestó Enrique Osses.

Añadió que en la Concacaf, México y Estados Unidos funcionan con VAR en primera y segunda división; y que en Centroamérica, Guatemala y Honduras ya están iniciando el proceso del VAR.

”Los dirigentes pueden tomar las decisiones que quieran, pero el fútbol va en un camino hacia lo que le estoy diciendo. Si la Federación o un dirigente piensa que hay que sacarlo, como hay otros en el mundo por una situación puntual, están en todo su derecho a opinar eso. Yo solamente digo que el mundo del fútbol va en una dirección opuesta a la que el señor está diciendo”, concluyó Enrique Osses.

