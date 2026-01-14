Erick Lonis explota contra el VAR

Puntarenas FC abrió el marcador ante Saprissa por medio de un penal que lanzó José Pablo Córdoba.

Erick Lonis, cabeza deportiva del Saprissa, no se anduvo con rodeos después del empate 2-2 ante Puntarenas FC y criticó con fuerza el VAR.

El dirigente saprissista explicó que siente una gran molestia al ver cómo todas las jugadas en contra de su club son revisadas; en cambio, según dijo, cuando hay alguna a favor, se generan dudas y otras ni siquiera son analizadas. El exarquero usó un ejemplo del partido contra Puntarenas FC, donde, para él, a Bancy Hernández se le cometió penal.

“Se dice que a Saprissa se le beneficiaba y eso no es cierto; yo tengo los datos. Al menos en penales, expulsiones y penales en contra y a favor, a Saprissa no lo han beneficiado. Yo tengo datos de profesionales en estadística, eso no es cierto”, dijo.

“Si yo me tengo que comer broncas por defender esta institución, pues me las como. No es posible que nos cuestionen; vean cuántos penales le hacen a Waston por partido”, agregó.

Al consultarle directamente si estaba molesto con el arbitraje en general, aclaró:

“Mi molestia es con el VAR. Pero bueno, a nosotros nos sacan tres amarillas y somos los que más reciben faltas... ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo no revisan la jugada en la que a Bancy le hacen penal? Ni siquiera la revisan. Esto es una cuestión que no podemos dejar que siga pasando”, profundizó.

Lonis insistió en su molestia e hizo una queja pública.

“Nosotros hemos sido reiterativos con el tema del VAR. A nosotros nos revisan todo para perjudicar, pero cuando es para beneficiar, pues hay dudas. Nos han venido condicionando los partidos”, finalizó.

En el primer partido del Torneo Clausura 2026, el VAR se utilizó para señalar un penal contra Saprissa en el primer tiempo; sin embargo, después sirvió para decretar fuera de juego en una acción de la segunda parte que pudo haber sido otro penal en contra.

En la próxima fecha, Saprissa se las verá con Herediano en el Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.