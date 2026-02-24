Enrique Osses responde la gran pregunta sobre el VAR y las televisoras

Enrique Osses afirma que si en algún partido se toma una decisión errónea con el VAR, no es por las televisoras.

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, concedió una entrevista a La Nación y aunque dijo que no se referiría a acciones puntuales polémicas, respondió varias consultas de interés.

En sus respuestas van mensajes para Liberia, Alajuelense y hasta Erick Lonis; pero también despejó la gran duda que tienen muchos sobre el VAR y las televisoras.

- ¿Usted está conforme con el servicio que dan las productoras al VAR?

— Yo no tengo problema con ninguna de las tres productoras que generan los contenidos televisivos para los partidos. Ninguna da problemas y entregan un servicio con estándares internacionales para que el VAR pueda trabajar de forma eficiente.

”Si hay alguna polémica, algún error o alguna situación puntual de que los árbitros no revisan por A, B o C motivo, o revisan mal o se equivocan en sus consideraciones o aciertan, es por un tema de los árbitros. No es en ningún caso atribuible a las televisoras. Allá un poco los fantasmas que pueden empezar a ocurrir en este tema. No existe esa polémica. La descarto”.

- ¿Cuál es la función del árbitro VAR y el AVAR?

- La función del VAR es realizar los chequeos de todas las jugadas y comunicarse con el árbitro para invitarlo a una revisión o confirmarle que su decisión fue correcta de cada jugada que tenga que ver con el protocolo que son las cuatro jugadas donde el VAR puede intervenir.

”La función del AVAR es quedarse con la señal en vivo cuando el juego se está desarrollando aun y, en paralelo, el VAR está realizando una revisión de alguna potencial jugada, para que no nos perdamos nada de revisar algo, mientras el VAR está revisando otra jugada y el juego se está desarrollando.

”Ese AVAR puede indicar al árbitro que hubo otra situación que debe ser revisada mientras el VAR estaba inmiscuido en otra revisión.

”El VAR tiene un monitor especial, crudo, en vivo, sin comentarios, sin comerciales, sin pausas. Ve las imágenes crudas que nos hace llegar directamente la señal de la producción televisiva, sin editar, sin nada y en tiempo real”.

- En Liberia hay molestia por una situación puntual con los fuera de juego. ¿Cómo está el arbitraje?

- Liberia se queja fundamentalmente por unas situaciones de potenciales fuera de juego o anulaciones de gol o validaciones de gol con el uso de la tecnología del software de fuera de juego. Quiero decir que dentro de lo subjetivo que es el fútbol y lo subjetivo que es la toma de decisiones, porque requiere mucha interpretación, lo más objetivo dentro de lo subjetivo de las interpretaciones es el software de línea de fuera de juego, porque determina con precisión milimétrica cuándo un jugador se encuentra en posición de fuera de juego o cuándo está habilitado.

”Por lo tanto, esa polémica o esa crítica me parece que es, vamos a decir, a conveniencia. Cuando me conviene y me parece a mí que que visualmente un jugador está fuera de juego, pero el software lo da habilitado, yo reclamo contra el software.

”Pero cuando el software me favorece con respecto a alguna jugada que yo decía que me la habían anulado y que el software me la da como correcta, ahí estoy a favor.

”No, el software funciona, creo que es una tecnología válida y creo que es lo más objetivo dentro de las interpretaciones que tiene el fútbol. Funciona, repito, es válido y permite despejar un montón de situaciones que son milimétricas.

”Sí, pero esa es la regla de juego en realidad. Si no tuviésemos esta tecnología nos quejaríamos de todas maneras, porque la sensación de la gente dice una cosa; aquí no funcionamos con sensación, aquí funcionamos con hechos objetivos”.

Keylor Herrera fue muy cuestionado por analistas arbitrales tras el clásico nacional. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

- No es solo Liberia, porque Alajuelense se siente perjudicado, hace unas semanas Saprissa criticó el VAR y Erick Lonis dijo el domingo que él quitaría el VAR. ¿Qué piensa de eso?

- Referente a las críticas que hace un dirigente, no me gustaría comentarlas. Él tendrá su opinión del por qué, pero yo solamente voy a hablar de hechos objetivos. Las principales ligas del mundo, las ocho o diez ligas principales del mundo, no solamente tienen el VAR en su primera división, sino también en segunda, en la liga femenina y hasta incluso en tercera división.

”En nuestra confederación, México y Estados Unidos funcionan con VAR en primera y segunda división. Nuestros compañeros de la región, Guatemala y Honduras, están iniciando el proceso del VAR.

”Los dirigentes pueden tomar las decisiones que quieran, pero el fútbol va en un camino hacia lo que le estoy diciendo. Si la Federación o un dirigente piensa que hay que sacarlo, como hay otros en el mundo por una situación puntual, están en todo su derecho a opinar eso. Yo solamente digo que el mundo del fútbol va en una dirección opuesta a la que el señor está diciendo”.

- ¿Considera que los equipos a los que les va mal utilizan el arbitraje como excusa para distraer la atención o justificar sus derrotas?

- Desde que el fútbol es fútbol existen las críticas y las polémicas, y existe un poco intentar llevar agua para su molino y apuntar en el ojo ajeno sin mirar la paja en su propia situación. Creo que eso es normal, pasa en todas partes del mundo, no está bien, no lo justifico y los árbitros tenemos que estar sumamente aislados de esa situación.

- Antes cuando se liberaban los audios la Comisión decía si una decisión estuvo bien o no en las revisiones que se hacen públicas. ¿Cambió eso? Porque en algunos de los videos no viene el veredicto concreto?

- Desde mi llegada, hace un año, todas las decisiones arbitrales han sido enviadas con su decisión final y un comentario técnico. Eso no se hacía antes de mi llegada; con mi llegada se empezó a hacer.

- ¿En aquella acción que se volvió muy polémica por un video del partido entre Alajuelense y Herediano que unos decían que era penal se dio el veredicto?

- Se puso claramente que la toma no era oficial. Lo que pasa es que esa es otra polémica. Todo parte de una polémica inventada producto de una señal no oficial de un aficionado y de esa toma se valen para decir que hay un error, pero esa toma es de un aficionado, que no sé si está manipulada previamente o no. Las tomas oficiales demostraron que no existe evidencia para sancionar el penal, entonces se generó una polémica también inventada.