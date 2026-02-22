¿Era penal? Esto dice el analista arbitral Greivin Porras sobre la polémica jugada final del Saprissa vs. Alajuelense

El Clásico Nacional entre Saprissa y Alajuelense dejó siete tarjetas amarillas y una expulsión. Aquí, Keylor Herrera con Jorkaeff Azofeifa y Aarón Salazar.

Tras el final del Clásico Nacional entre Saprissa y Alajuelense, el analista arbitral Greivin Porras explicó a La Nación su criterio sobre la polémica jugada en el cierre del encuentro, cuando Anthony Hernández cayó en el área tibaseña.

“Estas son las inconsistencias que no deben suceder... lo menos que pudieron haber hecho era llamar a Keylor Herrera por un posible penal y que él tomara la decisión final. No se hizo, pero sí se hizo en la falta sobre Ariel Rodríguez”, explicó Porras.

“Para mí sí hay un penal evidente”, comentó el analista, quien enfatizó que debió ser revisada por el árbitro Keylor Herrera para tomar una decisión.

Porras comentó que el penal a favor de Saprissa fue señalado de manera correcta por el VAR: “El árbitro no observó, no estuvo atento a la situación. Sin embargo, los del VAR se lo hicieron saber”.

A pesar de esto, en el contexto general del encuentro, Porras encontró muchas dudas “muy alarmantes”. El analista describió acciones de tarjeta roja, tarjetas amarillas y posibles penales que según sus palabras “ni el árbitro, ni el VAR intervino. ¿Por qué en unas sí y en otras no?“, expresó.

Esto lo enfatizó en la consistencia de la forma de actuar tanto de los árbitros en cancha, como los del VAR.

Esta es la jugada de la polémica, que los alajuelenses pedían como penal en el último minuto.