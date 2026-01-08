¿Qué pasó con la apelación de Alajuelense? Esta es la decisión del Tribunal Disciplinario

El Tribunal Disciplinario le dio la razón a Liga Deportiva Alajuelense en cuanto a que había una contradicción en los castigos tras la final.

Liga Deportiva Alajuelense consiguió una victoria sin que empiece el Torneo de Clausura 2026, pues podrá disponer del 100% del aforo en el Estadio Alejandro Morera Soto, en la jornada inaugural del próximo campeonato.

Según explicó el directivo León Weinstok durante los 90 Minutos por la Vida, la apelación de la Liga se basó en que se les aplicó una sanción dos veces por una misma situación, y que a su criterio, la reducción del 20% del aforo estaba mal aplicada.

En el comunicado original de los castigos que dictó el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol se indica que a Alajuelense se le aplicó una multa de ¢500.000 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local, de conformidad con el artículo 55 inciso 2) inciso i) del Reglamento Disciplinario, al ser la primera vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, específicamente gases comprimidos o licuados, fuegos artificiales, bengalas, humo en polvo, cortinas de humo, bombas de humo o cualquier otro artículo pirotécnico.

Pero seguidamente, el documento indica que también se le impuso una multa de ¢750.000 y reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local de conformidad con el artículo 55 inciso 2) inciso i), al ser la segunda vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, específicamente gases comprimidos o licuados, fuegos artificiales, bengalas, humo en polvo, cortinas de humo, bombas de humo o cualquier otro artículo pirotécnico.

Al revisar la apelación, el Tribunal Disciplinario, conformado por Miguel Chacón, Federico Morales y Alexander Zamora, cayó en cuenta de que efectivamente cometió un error.

En la notificación se indica que analizada la prueba y el fundamento de Derecho, el Tribunal concluye que Alajuelense lleva razón en cuanto a que es una contradicción lógica ser sancionado con una prevención y posteriormente en un mismo partido aplicar la sanción por reincidencia, sin haber dado oportunidad para la atención de lo prevenido.

Así que a la casa rojinegra se le quitó esa reducción de aforo del 20% y en cuando a la multa, se redujo en ¢250.000.

Eso porque según los informes, la activación de objetos no permitidos se dio en dos momentos temporales distintos dentro de un partido.

“Por lo tanto, corresponde acoger parcialmente el recurso de revocatoria, modificando el artículo 1.1.3.10, eliminando el aumento de la sanción económica y la restricción del aforo en el Morera Soto para el siguiente partido de la Liga Deportiva Alajuelense como local”, se lee en el pronunciamiento.

El monto total en multas que debe cancelar Alajuelense tras la noche de su coronación pasó de ¢3.756.250 a ¢3.506.250.

