Puro Deporte

Alajuelense apela uno de los múltiples castigos que recibió al coronarse campeón

Liga Deportiva Alajuelense considera que el Tribunal Disciplinario le aplicó mal una sanción

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
León Weinstok aseguró que Liga Deportiva Alajuelense espera respuesta sobre la apelación que el club presentó.
León Weinstok aseguró que Liga Deportiva Alajuelense espera respuesta sobre la apelación que el club presentó. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLeón WeinstokTribunal Disciplinario
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.