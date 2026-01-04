Alajuelense apela uno de los múltiples castigos que recibió al coronarse campeón

Liga Deportiva Alajuelense considera que no es procedente uno de los castigos que recibió tras el último partido del Torneo de Apertura 2025, en el que se coronó campeón.

En total, la Liga recibió una multa de ¢3.756.250 y le aplicaron la reducción del aforo en un 20% para el primer partido del Torneo de Clausura 2026, que será ante Liberia.

Precisamente, esa reducción del aforo es la que en Alajuelense consideran que no corresponde.

“Sobre eso se presentó una apelación, principalmente porque la reducción de aforo está estipulado con un apercibimiento previo (advertencia) y consideramos que la forma en que la aplicó el Comité Disciplinario no es la más adecuada”, expresó el directivo de la Liga, León Weinstok, antes de que comenzaran los 90 Minutos por la Vida.

El criterio del experto en Derecho es que se está aplicando dos veces el castigo por un hecho ocurrido en el mismo evento, y “la naturaleza del artículo es que haya un apercibimiento previo sobre el mismo hecho”.

“Revisamos y no había apercibimiento previo, entonces se presentó un recurso en ese sentido, esperando que sea resuelto pronto con el tema del aforo y ojalá poder jugar contra Liberia al 100%. Aprovecho para invitar a los aficionados el jueves 15 de enero a las 8 p. m. y que ojalá nos puedan acompañar”, destacó León Weinstok.

Sobre las sanciones que recibió Alajuelense tras ese juego en el que cayó el telón del torneo anterior, el directivo de la Liga indicó que muchas eran esperadas con la fiesta vivida.

“Uno nunca busca que se rompa un reglamento o alguna prohibición que hay, pero también a veces es difícil de mantener con todo el ambiente que había.

”Lo importante es que dejando de lado las sanciones, el ambiente que hubo fue de alegría, pero también de alegría con responsabilidad. No hubo ninguna acción que lamentar y eso es rescatable”, concluyó León Weinstok.

