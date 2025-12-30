A Alajuelense le salió carísima la anhelada copa ‘31′: Multas millonarias y estadio castigado

Alajuelense fue una locura cuando David Gómez, central del juego, sentenció el final del duelo contra Saprissa. Los manudos ganaron 3 a 1 y celebraron con todo su Copa ‘31′, sin embargo estos festejos dejaron una millonaria multa y otras sanciones para la Liga.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer los castigos de la final de segunda ronda, específicamente su juego de vuelta. Los manudos deberán cancelar en total ¢3.756.250.

Las principales fallas fueron el lanzamiento de objetos, ya que solo por esto deberán pagar ¢450 mil. También por el ingreso de gases comprimidos y fuegos artificiales, los rojinegros pagarán ¢1.250.000, también verán reducido su aforo en un 20% en su próximo compromiso como local en el Torneo Clausura 2026.

Además de ese castigo al estadio Alejandro Morera Soto, los rojinegros quedan apercibidos (que es como una especie de “tarjeta amarilla”) por lanzamiento de objetos peligrosos que no impactaron a nadie. Esto significa que la próxima vez que ocurra lo mismo, recibirán de nuevo el castigo al estadio de aforo reducido, pues Unafut acordó eliminar para esta temporada el veto total a las graderías.

A los manudos también se les sancionó con montos menores por el ingreso de astas y banderas de tamaño grande, también se comprobó que en los alrededores al terreno de juego hubo gente ajena al espectáculo deportivo, por lo que también hubo un monto por eso.

Por otra parte, del lado del Saprissa, el lateral Gerald Taylor deberá cancelar ¢250 mil y cumplir dos juegos de sanción por la fuerte entrada que hizo a un rival en el cierre del cotejo. El Monstruo también cancelará ¢375 mil por acumular cinco o más amarillas en un solo partido.

La final fue una fiesta para Alajuelense, pero les salió cara la ‘31′ a los manudos.