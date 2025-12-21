Un vistazo a las 31 copas de Alajuelense (fotografías)

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram , aquí encontrará el enlace directo . El Blog de Alajuelense , Actualidad Rojinegra , puede accesarlo aquí .

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí . ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense ? Aquí puede hacerlo .

Las imágenes corresponden al archivo de La Nación , pero esos cetros fueron restaurados recientemente para ser exhibidos en el Salón París - Carlos Alvarado, ese museo dentro del Estadio Alejandro Morera Soto al que ahora también llegó la 31.

¿Recuerda cómo son los trofeos de campeón nacional de Liga Deportiva Alajuelense? En este artículo podrá observar esos tesoros de los rojinegros.

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.