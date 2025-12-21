Un vistazo a las 31 copas de Alajuelense (fotografías)

¿Recuerda cómo son los trofeos de campeón nacional de Liga Deportiva Alajuelense? En este artículo podrá observar esos tesoros de los rojinegros.
Las imágenes corresponden al archivo de La Nación, pero esos cetros fueron restaurados recientemente para ser exhibidos en el Salón París - Carlos Alvarado, ese museo dentro del Estadio Alejandro Morera Soto al que ahora también llegó la 31.
31
Campeonato Apertura 2025
30
Campeonato Apertura 2020
29
Campeonato Invierno 2013
28
Campeonato Invierno 2012
27
Campeonato Invierno 2011
26
Campeonato Verano 2011
25
Campeonato Invierno 2010
24
Campeonato 2004-2005
23
Campeonato 2002-2003
22
Campeonato 2001-2002
21
Campeonato 2000-2001
20
Campeonato 1999-2000
19
Campeonato 1996-1997
18
Campeonato 1995-1996
17
Campeonato 1992
16
Campeonato 1991
15
Campeonato 1984
14
Campeonato 1983
13
Campeonato 1980
12
Campeonato 1971
11
Campeonato 1970
10
Campeonato 1966
9
Campeonato 1960
8
Campeonato 1959
7
Campeonato 1958
6
Campeonato 1950
5
Campeonato 1949
4
Campeonato 1945
3
Campeonato 1941
2
Campeonato 1939
1
Campeonato 1928
