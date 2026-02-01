¿Qué pasará con el estadio Morera Soto? Así responde un directivo de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense recibió luz verde por parte de sus asociados para continuar con el proyecto de un nuevo estadio. Sin embargo, eso reaviva una inquietud que lleva implícito un valor sentimental para el liguismo y que se resume en esta pregunta: ¿Qué pasará con el Estadio Alejandro Morera Soto?

Se trata de un tema que de primera entrada pone entre la espada y la pared a muchos liguistas, por el apego y el significado que tiene, pues ven el Morera como su casa, donde han derramado lágrimas, tanto de felicidad como de tristeza.

Pero muchos también ponen en una balanza que todo eso se tiene que sopesar con el futuro, y en dejar un legado para las nuevas generaciones.

Además, reconocen algunos problemas actuales que van más allá de las presas en el centro de Alajuela, como no poder programar partidos nocturnos después de las 8 p. m., un límite que existe en la actualidad.

Hace un tiempo, un vecino se quejó del ruido que sale desde el estadio en las noches de partido y acudió al Ministerio de Salud. Debido a eso, a la Liga le extendieron una orden sanitaria, que implica una restricción, pues se le permite el uso de instrumentos y altavoces hasta las 10 p. m. en la Catedral.

Después de esa hora, si un partido se extendiera a tiempos extra; o si no se pudiera ajustar el horario con Concacaf, habría que apagar los parlantes.

Pero, ¿qué pasará con el Morera Soto? “Eso es algo que todavía no se ha definido. La verdad, este es un proyecto a mediano plazo (nuevo estadio), en un muy buen escenario. Estaríamos hablando de que estaría listo en cuatro o cinco años y el equipo sigue luchando.

”Tenemos partido el martes contra Liberia en el Torneo de Copa; tenemos partido el sábado 7 de febrero y tenemos que seguir luchando por los objetivos claros del equipo, luchar por los distintos campeonatos que haya”, respondió el directivo de Alajuelense, León Weinstok.

Añadió que en la actualidad, todos los partidos de la Liga giran alrededor del Morera y que no hay respuesta para esa consulta que ni siquiera se ha planteado.

“Qué hacer con el estadio es algo que todavía no se ha contemplado y para esta etapa inicial de compra del terreno tampoco se estaría contemplando”, aseguró León Weinstok.

Otra duda que se le formuló al directivo rojinegro es qué pasará con el Salón París - Carlos Alvarado, el museo que hace unos meses se estrenó en el Morera Soto.

El Estadio Alejandro Morera Soto tiene un aforo para 17.000 personas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Parte del anteproyecto del nuevo estadio tiene estipulado que indudablemente haya un museo, que desde un inicio ya lo tenga, y que sea toda una experiencia, como ocurre con los grandes estadios, porque sin duda, la historia va a ser muy importante. Y también todo el diseño del estadio tiene muchos aspectos ligados al liguismo como tal”, indicó.

El terreno escogido para el nuevo estadio de Alajuelense se encuentra frente a la autopista Bernardo Soto, 600 metros al oeste de la sede de Dekra en El Coyol; o 1,5 kilómetros al este de Recope, en La Garita.

La ubicación fue un punto que se tomó en cuenta para la escogencia, porque el club también quería que quedara cerca del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Eso porque cuando el equipo sale del CAR rumbo al Morera, en algunas ocasiones se demora hasta una hora en el traslado.

“A veces, en los días de partido, llegar acá (al Morera Soto) para el propio equipo es todo un reto. Incluso, en días de finales y demás hemos tenido que concentrar al equipo en Alajuela en lugar del CAR para poder estar más cerca. Consideramos que esta nueva ubicación también puede ser una ventaja en este sentido, paro ya cuando se llegue a dar como tal”, opinó León Weinstok.

