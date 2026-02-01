Puro Deporte

¿Qué está haciendo en Nicaragua Gianni Infantino, presidente de la FIFA?

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, se encuentra en Nicaragua, donde incluso jugó un partido de fútbol

Por AFP
El presidente de FIFA Gianni Infantino tuvo que utilizar este ventilador personal para refrescarse mientras jugaba un partido de fútbol siete en Nicaragua.
El presidente de FIFA Gianni Infantino tuvo que utilizar este ventilador personal para refrescarse mientras jugaba un partido de fútbol siete en Nicaragua. (STRINGER/AFP)







