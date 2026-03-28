Puntarenas vs. Sporting: Hora y canal para ver quién será el primer finalista del Torneo de Copa

¿Este sábado 28 de marzo hay fútbol? Sí, porque Puntarenas FC y Sporting protagonizan el único partido del día, que involucra a dos equipos de la Primera División. Se trata de un juego decisivo, porque solo uno de los dos avanzará a la final del Torneo de Copa.

La serie se encuentra 1-1, luego de lo que fue el partido de ida en el Estadio Puente Piedra. Ahí anotaron Renzo Carballo y Joshua Navarro.

El encuentro decisivo entre Puntarenas FC y Sporting se disputará este sábado, a partir de las 6 p. m., en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, en la Perla del Pacífico.

Los naranjas pretenden acceder por segunda ocasión consecutiva a la final del Torneo de Copa, recordando que en la edición anterior llegaron al partido directo por este cetro de carácter oficial, que quedó en poder de Alajuelense.

El cuadro rojinegro es el actual bicampeón del Torneo de Copa, pero esta vez, los manudos no superaron la serie de cuartos de final, contra Liberia.

Para el Sporting de Andrés Carevic, sería importante clasificar a la final del Torneo de Copa por primera vez en su historia.

César Alpízar y Andrés Carevic quieren ver a su respectivo equipo en la final del Torneo de Copa, pero solo uno de los dos lo logrará. (Prensa Puntarenas y Mayela López/Fotocomposición en Canva)

¿Dónde se puede ver el partido Puntarenas vs. Sporting? Copiado!

El juego entre Puntarenas FC y Sporting será transmitido este sábado a través de la pantalla de Tigo Sports.

Además, en este artículo de nacion.com encontrará los principales detalles y, cuando concluya el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el encuentro en su emisora de preferencia, porque será transmitido por Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

¿Qué pasa si esta serie se mantiene empatada? Copiado!

Si se mantiene el empate al cabo de los 90 minutos y reposición en la “Olla Mágica”, se procedería de inmediato con los lanzamientos desde el punto de penal.

Las entradas para el partido Puntarenas FC vs. Sporting Copiado!

Este es el precio de las entradas para el partido de vuelta de la semifinal entre Puntarenas FC y Sporting, en el Torneo de Copa. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

Los árbitros del partido Puntarenas FC vs. Sporting Copiado!

Steven Madrigal al centro, asistido por Danny Sojo y Kindria Agüero. Cuarto árbitro: Brandon Ortega.

¿Y la otra serie? Copiado!

La otra semifinal se resolverá este domingo 29 de marzo, cuando Saprissa reciba al Municipal Liberia, a las 4 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

Coincidentemente, ese emparejamiento también terminó 1-1 en el primer round, con anotaciones de Joaquín Alonso Hernández y Ariel Rodríguez.

¿Cuándo y dónde será la final del Torneo de Copa? Copiado!

La final del Torneo de Copa se jugará el 15 de abril, a las 7 p. m., y será a partido único, en el Estadio Edgardo Baltodano, en Liberia. Así lo habían acordado desde un inicio los propios representantes de los clubes.