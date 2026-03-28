EN VIVO

Puntarenas vs. Sporting: Hora y canal para ver quién será el primer finalista del Torneo de Copa

Puntarenas FC y Sporting jugarán un partido decisivo este sábado en la ‘Olla Mágica’

Por Fanny Tayver Marín
EscucharEscuchar

actualizaciones

¿Este sábado 28 de marzo hay fútbol? Sí, porque Puntarenas FC y Sporting protagonizan el único partido del día, que involucra a dos equipos de la Primera División. Se trata de un juego decisivo, porque solo uno de los dos avanzará a la final del Torneo de Copa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Puntarenas FCSportingTorneo de Copa
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído