¿A qué hora y dónde ver los juegos de vuelta de las semifinales del Torneo de Copa?

Los juegos de vuelta de las semifinales del Torneo de Copa definirán este fin de semana a las dos escuadras que obtendrán su boleto a la gran final, luego que las dos series finalizaran el juego de ida 1-1.

El Torneo de Copa, que finalizará el próximo miércoles 15 de abril en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia —sede elegida al inicio del certamen—, fue blanco de críticas durante su desarrollo debido a su calendarización.

Cabe recordar que su última fase, antes de la final, se disputó este año, tras el parón del Torneo Apertura 2025 para darle espacio a la Selección Nacional en su fallida clasificación a la Copa del Mundo 2026, por lo que sufrió un atraso significativo.

Otro aspecto que tampoco recibió la aprobación de los clubes fue la exigencia de sumar 360 minutos Sub-21 en cada partido, lo que obliga a utilizar al menos a cuatro futbolistas de esta categoría, situación que muchos entrenadores no aprueban.

El puntarenense Randy Taylor y el defensa de Sporting, Andrud Rojas, disputan el balón en el juego de ida de las semifinales del Torneo de Copa. (Fotografía: Unafut/La Nación)

Puntarenas FC quiere repetir

El primer duelo por un cupo a la final lo protagonizarán este sábado 28 de marzo Puntarenas FC y Sporting FC, a las 6 p. m., en el estadio Miguel Lito Pérez. El juego será transmitido por Tigo Sports.

Los chuchequeros esperan hacer valer su condición de local y clasificarse a su segunda final de Copa de forma consecutiva. En la pasada edición perdieron 1-0 el título ante Alajuelense, tras un gol de penal de Joel Campbell.

El entrenador del conjunto chuchequero, César Alpízar, indicó tras el juego de ida que espera hacer valer su cancha y que respeta el trabajo del técnico Andrés Carevic.

“Siempre admiré el trabajo de Andrés. Es un técnico muy capaz; sus equipos presionan muy bien y tienen muchas variantes. Esperamos hacer valer nuestra cancha y contar con el apoyo de nuestra afición para cumplir el objetivo de llegar a la final”, aseguró Alpízar tras el compromiso.

Mientras tanto, Andrés Carevic, quien llegó esta temporada al cuadro griego, confía en llevar a su equipo a la final por primera vez.

“Nosotros aceptamos las reglas del Torneo de Copa y el calendario. Nos toca jugar con futbolistas jóvenes; no nos quedó más que adaptarnos a las fechas disponibles. Tenemos claro cuál es nuestro objetivo y esperamos alcanzarlo”, afirmó Carevic.

El liberiano Joaquín Alonso Hernández le ganó el balón al defensor saprissista Pablo Arboine, para anotar un gol. Liberia y Saprissa igualaron 1-1 en el duelo de ida. (Cortesía: Municipal Liberia/La Nación)

Saprissa y la fortaleza de ‘La Cueva’

Por su parte, el Deportivo Saprissa será anfitrión del Municipal Liberia este domingo 28 de marzo a las 4 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa. El duelo se puede observar por FUTV.

El técnico Hernán Medford, tras el primer partido se mostró complacido con el resultado (1-1) y con el desempeño de los jóvenes futbolistas que actuaron ante los pamperos.

“Salgo muy contento con el empate, porque este es un partido de 180 minutos. Venir de visita ante un Liberia que ha complicado mucho no es sencillo. La estrategia que planteamos fue bien entendida por los muchachos, que lo hicieron muy bien; llevarse un punto de esta cancha no es tan fácil”, explicó tras el primer partido.

Por su parte, el volante guanacasteco Yoserth Hernández comentó que su equipo tiene la capacidad de sacar un resultado favorable y clasificar a la final.

“Vamos al Saprissa con la convicción de ganar la serie. Tenemos los jugadores para hacer un buen partido. Será un duelo difícil ante un equipo grande, pero creemos en lo que venimos haciendo. Debemos corregir ciertos detalles para lograr la clasificación a la final”, detalló Hernández.