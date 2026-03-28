Puro Deporte

¿A qué hora y dónde ver los juegos de vuelta de las semifinales del Torneo de Copa?

De las series entre Puntarenas FC vs. Sporting, así como Saprissa vs. Liberia, saldrán los finalistas del Torneo de Copa

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Por Juan Diego Villarreal

Los juegos de vuelta de las semifinales del Torneo de Copa definirán este fin de semana a las dos escuadras que obtendrán su boleto a la gran final, luego que las dos series finalizaran el juego de ida 1-1.








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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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