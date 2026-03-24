Puro Deporte

Confirmada la fecha de la final del Torneo de Copa: en este día se define al nuevo campeón

Unafut dio a conocer cuándo se disputa el título a partido único en el Estadio Edgardo Baltodano

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Por Milton Montenegro

El Torneo de Copa entró en la recta final; este martes se disputa el primer juego de una de las dos semifinales, cuando Sporting recibe a Puntarenas a las 8 p. m.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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