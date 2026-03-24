Confirmada la fecha de la final del Torneo de Copa: en este día se define al nuevo campeón

El Torneo de Copa entró en la recta final; este martes se disputa el primer juego de una de las dos semifinales, cuando Sporting recibe a Puntarenas a las 8 p. m.

La siguiente semifinal es el miércoles, también a las 8 p. m., pero en otro escenario: el Estadio Edgardo Baltodano, donde Liberia recibe a Saprissa.

Los ganadores de ambas series se enfrentarán en una final a partido único que ya tiene fecha.

“Les informamos que la final del Torneo de Copa se jugará el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, de Liberia. La programación quedará ratificada en la sesión del Comité de Competición que se realizará esta tarde”, informó Allan Fernández, jefe de prensa de la Unafut.

Dentro de 17 días, el fútbol nacional coronará a un nuevo campeón en este torneo y reemplazará a Alajuelense, anterior monarca, que en esta ocasión se quedó en el camino en cuartos de final al perder contra Liberia 0-1 y 3-1.

El Municipal Liberia enfrenta el miércoles al Deportivo Saprissa, en la semifinal del Torneo de Copa. Esta noche Sporting recibe a Puntarenas en la otra semifinal. (pre)

Los partidos de vuelta de las semifinales son el sábado 28 de marzo, a las 6 p. m.; Puntarenas FC será local ante Sporting.

En tanto, el domingo 29 de marzo, a las 4 p. m., Saprissa recibirá a Liberia.

En el Torneo de Copa, los clubes deben completar 360 minutos por juego con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. Si no lo cumplen, pierden los tres puntos.

En el certamen no existen los tiempos extra: si una serie queda empatada tras el partido de vuelta, se define de inmediato en penales (la regla también aplica para la final).